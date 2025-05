Deutschland trifft am Montag bei der U17 EM auf Frankreich. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

Bei der U17 EM in Albanien stehen die Partien des ersten Spieltags in der Gruppe A auf dem Programm. Dabei bekommt es Deutschland am Montag (19. Mai) mit Frankreich zu tun. Der Anstoß in Elbasan erfolgt um 20.30 Uhr.

Überdies fungiert die Elbasan Arena als Schauplatz des Duells zwischen der DFB Auswahl und den Bleuets.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Deutschland vs. Frankreich im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Frankreich (U17 EM) heute im Live Stream und live im Free TV?

Ihr könntet Euch das erste Gruppenspiel von Deutschland bei der U17 EM gegen Frankreich kostenlos bei Sky live im TV bei Sky Sport News und im STREAM anschauen. Online werdet Ihr diesbezüglich bei Sky Sport News und im YouTube Channel von Sky Sport fündig.

Überdies könnt Ihr die zweite Partie in der Gruppe A bei DAZN mitverfolgen, wobei die Ausstrahlung ab 20.30 Uhr läuft. Allerdings kommt Ihr beim Streaming-Anbieter nicht um ein Jahres- oder Monatsabo herum. Für das Super Sports Paket müsst Ihr pro Monat 9,99 Euro bzw. 19,99 in die Hand nehmen. Das Unlimited Paket kostet hingegen monatlich 34,99 Euro bzw. 44,99 Euro.

Zudem könnt Ihr das Duell zwischen dem DFB Team und den Bleuets bei MagentaSport sehen. Dort starten die Vorberichte aus der Elbasan Arena um 20.20 Uhr. In diesem Fall müsst Ihr als Bestandskunden von MagentaTV für Monats- und Jahresabos 12,95 bzw. 7,95 Euro in die Hand nehmen. Andernfalls müsst Ihr 19,95 Euro bzw. 12,95 Euro bezahlen.

Außerdem könnt Ihr das zweite Spiel in der Gruppe A der U17 EM zwischen Deutschland und Frankreich bei Sportdigital im TV und via LIVE STREAM schauen, wobei die Vorberichte ebenfalls ab 20.20 Uhr laufen. In diesem Fall benötigt Ihr wahlweise einen Tagespass für 2,99 Euro, einen Monatspass für 4,99 Euro oder einen Jahrespass für 44,99 Euro.

Spiel Deutschland – Frankreich Wettbewerb U17 EM, Gruppe A Datum Montag, 19. Mai 2025 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Elbasan Arena (Elbasan)

Anstoßzeit Deutschland gegen Frankreich

Ort und Zeit des Spiels.

Deutschland vs Frankreich: Aufstellungen

News über Deutschland

Die deutsche U17 Nationalmannschaft holte in ihren drei Qualifikationsspielen im März sieben Punkte.

Nachdem die Elf von Marc-Patrick Meister ein 2:2 gegen Österreich verzeichnet hatte, gelangen ihr ein 3:2 gegen Spanien sowie ein 4:1 gegen Norwegen.

Zuvor hatte das DFB Team im Februar am Torneio Internacional Algarve teilgenommen. Dort hatte sie ein 4:0 gegen Dänemark, eine Nullnummer gegen die Furia Roja und ein 0:2 gegen den Gastgeber aus Portugal verzeichnet.

News über Frankreich

Frankreichs U17 Nationalteam nahm nicht am Turnier an der Algarve teil und bestritt seit dem Herbst ausschließlich EM Qualifikationsspiele, die es allesamt gewann.

Hierbei hatte sich die Mannschaft von Sebastian Beccacece in der Gruppe 11 gegen die Slowakei, Zypern und Gibraltar mit einem Gesamtscore von 9:0 durchgesetzt.

Anschließend fädelten die Bleuets im März ein 4:0 gegen Finnland, ein 4:1 gegen Dänemark sowie ein 5:1 gegen Griechenland ein.

Form

Bilanz direkte Duelle

Deutschland vs Frankreich: Die Tabellen

