Deutschlands U19 trifft bei der EM auf die Niederlande. GOAL verrät Euch, wie Ihr die Begegnung live verfolgen könnt.

Die deutsche U19 startet am heutigen Samstag, den 14. Juni, mit einem Spiel gegen die Niederlande in die U19-EM 2025. Das Gruppenspiel geht um 19 Uhr los und findet im Stadion Anghel Iordanescu in Voluntari, Rumänien, statt.

Wer zeigt / überträgt Deutschland (DFB) vs. Holland (U19 EM) heute im Live Stream und live im TV?

Gleich mehrerer Sender kümmern sich heute um die Übertragung des EM-Auftakts der Deutschen. Sky bietet die Partie bei Sky Sport News HD, Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix an. Um 18.30 Uhr geht die Übertragung los. Zudem zeichnen auch DAZN und MagentaSport verantwortlich.

Nach dem Niederlande-Spiel geht es für das Team von Bundestrainer Hanno Balitsch am Dienstag weiter mit dem zweiten Gruppenspiel gegen England, ehe man zum Abschluss am Freitag auf Norwegen trifft.

