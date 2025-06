Deutschland trifft am Mittwoch in der Nations League auf Portugal. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

In der Nations League finden die Partien des Halbfinales statt. Dabei bekommt es Deutschland am Mittwoch (4. Juni) mit Portugal zu tun. Der Anstoß in München erfolgt um 20.45 Uhr.

Außerdem fungiert die Allianz Arena als Schauplatz des Duells zwischen der DFB Auswahl und den Tugas. Deutschland und Portugal belegen im FIFA Ranking den zehnten und den siebten Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Deutschland vs. Portugal im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Wer zeigt / überträgt Deutschland (DFB) vs. Portugal im Live Stream und live im Free TV?

Ihr könnt Euch das Halbfinale in der Nations League zwischen Deutschland und Portugal im Free-TV und via LIVE STREAM beim ZDF anschauen. Zuvor startet die Vorberichterstattung des Sportstudios um 19.25 Uhr.

Zudem könnt Ihr Euch das Spitzenspiel zwischen der DFB Auswahl und den Tugas bei DAZN ansehen, wobei die Übertragung ab 19.35 Uhr läuft. Wollt die Nations League beim Streaming-Anbieter mitverfolgen, kommt Ihr nicht um einen Jahres- oder Monatsvertrag herum. Für das Super Sports Paket müsst Ihr monatlich 9,99 Euro bzw. 19,99 bezahlen. Für das Unlimited Paket müsst Ihr pro Monat 34,99 Euro bzw. 44,99 Euro in die Hand nehmen.

Spiel Deutschland – Portugal Wettbewerb Nations League, Halbfinale Datum Mittwoch, 4. Juni 2025 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Allianz Arena (München)

Anstoßzeit Deutschland gegen Portugal

UEFA Nations League A - Championship Playoff Allianz Arena

Deutschland vs Portugal: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Deutschland

Deutschland setzte sich im Viertelfinale der Nations League 2024/25 gegen Italien durch.

Den Grundstein hatte die Mannschaft von Julian Nagelsmann mit einem 2:1 bei den Azzurri gelegt. Danach verzeichnete sie im Rückspiel ein 3:3.

In der Gruppe 3 hatte die DFB Auswahl vier Siege und zwei Punktteilungen erreicht. Gegen das zweitplatzierte Holland hatte sie auswärts ein 2:2 und zuhause ein 1:0 eingefahren.

News über Portugal

Portugal bezwang im Viertelfinale Dänemark. Die Tugas drehten eine 0:1-Auswärtsniederlage dank eines 5:2 nach der Verlängerung.

In der Gruppe 1 hatte die Mannschaft von Roberto Martinez ebenfalls vier Dreier und zwei Unentschieden erreicht.

Gegen das zweitplatzierte Kroatien verzeichnete die portugiesische Auswahl ein 2:1 und vor gegnerischer Kulisse ein 1:1.

