Deutschland trifft am Mittwoch bei der U21 EM auf England. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

Bei der U21 EM in der Slowakei steigen die Partien des dritten und letzten Spieltags in der Gruppe B. Dabei bekommt es Deutschland am Mittwoch (18. Juni) mit England zu tun. Der Anstoß in Nitra erfolgt um 21.00 Uhr.

Zudem fungiert das Stadion pod Zoborom als Kulisse des Klassikers zwischen der DFB Auswahl und den Young Lions.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Deutschland vs. England im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Wer zeigt / überträgt Deutschland (DFB) vs. England (U21 EM) heute im Live Stream und live im TV?

Ihr könnt Euch das Duell zwischen den U21 Nationalteams aus Deutschland und England bei Sat.1 bzw. bei ran.de im TV und im LIVE STREAM ansehen. Hierbei startet die Vorberichterstattung um 20.15 Uhr.

Spiel Deutschland – England Wettbewerb U21 EM, Gruppe B Datum Mittwoch, 18. Juni 2025 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Stadion pod Zoborom (Nitra)

Anstoßzeit Deutschland gegen England

Europameisterschaft U21 - EM U21 Gruppe B Stadion pod Zoborom

Deutschland vs England: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Deutschland

Die DFB Auswahl nahm in den bisherigen zwei Gruppenspielen die volle Punktanzahl von sechs Zählern mit. Damit löste sie bereits das Viertelfinal-Ticket.

Die Mannschaft von Antonio Di Salvo war mit einem 3:0 gegen Slowenien ins Turnier gestartet.

Anschließend setzte sie sich am Sonntag gegen Tschechien mit 4:2 durch.

News über England

Für Englands U21 Nationalteam kommt der Klassiker gegen Deutschland drei Tage nach einer Nullnummer gegen Slowenien.

Zuvor hatte das Team von Lee Carsley am 12. Juni Tschechien mit 2:1 bezwungen.

Damit rangieren die Young Lions mit vier Punkten auf dem zweiten Platz.

Deutschland vs England: Die Tabellen

