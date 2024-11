Deutschland trifft am Samstag in der Nations League auf Bosnien. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und Live Stream übertragen wird.

In diesen Tagen stehen die Partien des fünften Spieltags in der Nations League A 2024/25 auf dem Programm. Dabei bekommt es Deutschland am Samstag (16. November) mit Bosnien zu tun. Der Anstoß der Partie erfolgt um 20.45 Uhr.

Zudem dient das Freiburger Europa-Park Stadion als Kulisse der Begegnung zwischen der DFB-Auswahl und den Goldenen Linien. Deutschland und Bosnien belegen im FIFA-Ranking vom 24. Oktober den elften und den 74. Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Deutschland vs. Bosnien im Live Stream und TV anschauen könnt.

Deutschland vs. Bosnien heute live, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Bosnien – Deutschland Wettbewerb Nations League A, 5. Spieltag, Gruppe 3 Datum Samstag, 16. November 2024 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Europa-Park Stadion (Freiburg im Breisgau)

ARD, ZDF oder RTL? Wer zeigt / überträgt Deutschland (DFB) vs. Bosnien heute im LIVE STREAM und live im Free TV?

Deutschland vs. Bosnien im TV, Live Stream, TICKER: News und Aufstellungen

Deutschland-News

Deutschland hält nach den ersten vier Spieltagen in der Nations League bei zehn Punkten.

Die Elf von Julian Nagelsmann hatte im September ein 5:0 gegen Ungarn und ein 2:2 in Holland erreicht.

Im Vormonat gelangen ein 2:1 gegen Bosnien und am 14. Oktober ein 1:0 gegen die Niederländer. Dabei erzielte Jamie Leweling das Siegtor.

Die Aufstellung von Deutschland:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Bosnien-News

Bosnien nahm in den bisherigen vier Runden in der Gruppe 3 einen Zähler mit.

Das war der Mannschaft von Sergej Barbarez mit einer Nullnummer in Ungarn gelungen. Zuvor hatten die Bosnier in Holland mit 2:5 verloren.

Im Oktober folgten vor eigenem Publikum das 1:2 gegen Deutschland und ein 0:2 gegen die Magyaren.

Die Aufstellung von Bosnien:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Deutschland gegen Bosnien live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 3 Siege Deutschland 2 Siege Bosnien 0 Unentschieden 1 Letztes Duell Bosnien vs. Deutschland 1:2 (Nations League, 11. Oktober 2024)

