Der Club Brügge empfängt am Mittwoch in der Champions League den BVB. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Champions League stehen die Spiele der ersten Runde in der Ligaphase auf dem Programm. Dabei bekommt es der Club Brügge am Mittwoch (18. September) mit Borussia Dortmund zu tun. Der Anpfiff auf belgischem Terrain ertönt um 21 Uhr.

Außerdem fungiert das Jan-Breydel-Stadion als Kulisse der Begegnung zwischen den Blauschwarzen und dem BVB. Die jüngsten Duelle Club Brügge vs. Borussia Dortmund fanden in der Champions League 2020/21 statt.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Club Brügge vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Club Brügge vs. BVB (Borussia Dortmund), Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Club Brügge – BVB (Borussia Dortmund) Wettbewerb Champions League, Ligaphase, 1. Spieltag Datum Mittwoch, 18. September 2024 Uhrzeit 21 Uhr Ort Jan-Breydel-Stadion (Brugge)

Wer zeigt / überträgt Club Brügge vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE STREAM und live im TV?

Club Brügge vs. BVB (Borussia Dortmund) im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Brügge-News

Der Club Brügge war zuletzt in der Saison 2022/23 in der Champions League angetreten.

Hierbei hatten die Blauschwarzen in der Gruppe B gegen Bayer Leverkusen ein 1:0 und eine Nullnummer erreicht. Anschließend waren sie im Achtelfinale Benfica unterlegen.

Der amtierende belgische Meister nahm in seinen bisherigen sieben Liga-Auftritten 13 Punkte mit.

Am Samstag gelang der Elf von Nicky Hayen mit einem 3:0 bei KV Kortrijk der vierten Liga-Dreier am Stück.

Die Aufstellung vom Club Brügge:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

Dortmund-News

Borussia Dortmund hatte sich im Finale der Champions League 2023/24 gegen Real Madrid mit 0:2 geschlagen geben müssen. Wenige Wochen später war Edin Terzic zurückgetreten.

Mit Nuri Sahin an der Seitenlinie erreichte der BVB in der Bundesliga zwei Siege und eine Nullnummer in Bremen.

In der Generalprobe am Freitag kehrte er mit einem 4:2 gegen den 1. FC Heidenheim sofort auf die Erfolgsspur zurück.

Die Aufstellung von Borussia Dortmund

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Club Brügge gegen BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 7 Siege Club Brügge 3 Siege BVB (Borussia Dortmund) 3 Unentschieden 1 Letztes Duell BVB (Borussia Dortmund) vs. Club Brügge 3:0 (Champions League, 24. November 2020)

Club Brügge vs. BVB (Borussia Dortmund) live anschauen: Nützliche Links