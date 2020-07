Wer zeigt / überträgt die Champions-League-Auslosung? Alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Nach knapp fünfmonatiger Pause steht die kurz vor dem Comeback. Für das Finalturnier im August müssen jedoch noch die Paarungen gelost werden. Am Freitag um 12 Uhr wird die Auslosung live aus der UEFA-Zentrale in Nyon übertragen.

Ausgelost wird der weitere Weg der K.o.-Runde mit den Viertelfinalpaarungen (12. - 15. August) und den beiden Halbfinals (18./19. August) der Champions League. Zusätzlich wird gezogen, wer im Finale (23. August) als Heimteam im Lissaboner Estadio da Luz auftreten darf.

Als Viertelfinalisten stehen vier Teams bereits fest. Neben sind das , und . Sie treffen auf die Sieger aus den ausstehenden Duellen Bayern München gegen (Hinspiel 3:0), gegen (2:1), gegen (0:1) und gegen (1:1).

Wer trifft auf wen, wenn die Champions League weitergeht? Verfolgt die Entscheidung live im TV und LIVE-STREAM! Hier findet Ihr alle Infos darüber, wie die Auslosung am Freitag übertragen wird.

Fußballfans können das Comeback der Champions League kaum erwarten. Die Auslosung der Endrunde bringt dabei bereits einen ersten Vorgeschmack auf das Spektakel im -Finalturnier mit sich. Wo können Fans am Freitag also einschalten?

DAZN ist live dabei, wenn am Freitag um 12 Uhr in Nyon die Viertel- und Halbfinals der Champions League gezogen werden. Die Streaming-Plattform überträgt die komplette Veranstaltung im LIVE-STREAM.

Kommentator Christoph Stadtler und Experte Ralph Gunesch begleiten Euch während des Events am Mikrofon. Auch die Auslosung der direkt im Anschluss ab 13 Uhr könnt Ihr auf DAZN schauen.

Wer den LIVE-STREAM abrufen möchte, braucht lediglich ein Abonnement bei DAZN. Das gibt es für jeden Neukunden einen Monat lang kostenlos zum Testen. Erst anschließend werden 11,99 Euro monatlich fällig.

Auf der Streaming-Plattform könnt Ihr übrigens nicht nur die Auslosung der Königsklasse schauen, DAZN zeigt auch Spiele der Champions League komplett im LIVE-STREAM. Hier geht's zum aktuellen Programm.

DAZN ist nicht der einzige Anbieter, der die Auslosung live überträgt. Auch die Sportsender Sky Sport News HD und Eurosport zeigen die Ziehung des Finalturniers.

Im LIVE-STREAM von Sky Sport News HD und Eurosport könnt Ihr die Veranstaltung kostenlos schauen. Um 11.30 Uhr startet die Übertragung bei SSNHD, Eurosport geht pünktlich um 12 Uhr auf Sendung.



Die Auslosung der Champions League wird von gleich zwei TV-Sendern übertragen. Zudem könnt Ihr den LIVE-STREAM von DAZN am Fernseher abspielen. Goal erklärt Euch alle Infos zu den drei Möglichkeiten.

Wer die Auslosung am Freitag gemütlich auf der Couch vor dem Fernseher verfolgen möchte, hat die Wahl zwischen zwei Sendern. Sowohl Sky Sport News HD als auch Eurosport zeigen das Event live und in voller Länge.

Beim Nachrichtensender von Sky wird bereits ab 11.30 Uhr über die Auslosung berichtet. Kai Dittmann kommentiert das Geschehen für den TV-Sender.

Auf Eurosport wird pünktlich ab 12 Uhr aus Nyon berichtet. Beide Sender übertragen zudem im Anschluss die Auslosung der Europa League.

Alle Abonnenten von DAZN können die Auslosung am Freitag ab 12 Uhr zudem via LIVE-STREAM am Smart-TV verfolgen. Mithilfe der kostenlosen DAZN-App ist der Stream dort empfangbar.

Wer keinen Smart-TV besitzt, kann DAZN auch über die Playstation, die Xbox One oder den Amazon Fire TV Stick am Fernseher abspielen. Alle Informationen zur Anmeldung bei DAZN findet Ihr hier.

The #UCL quarter-finals, semi-finals and final will be played as a straight knockout tournament in Lisbon between 12 and 23 August 2020. All these ties will be single-leg fixtures.



