Der BVB empfängt am Dienstag in der Champions League Sturm Graz. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Champions League gehen die Partien des vierten Spieltags in der Ligaphase über die Bühne. Dabei bekommt Borussia Dortmund am Dienstag (5. November) mit Sturm Graz zu tun. Der Anpfiff ertönt um 21.00 Uhr.

Außerdem fungiert der Signal Iduna Park als Kulisse des Aufeinandertreffens zwischen dem BVB und den Blackies. Borussia Dortmund und Sturm Graz halten bei sechs und null Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr BVB (Borussia Dortmund) vs. Sturm Graz im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Sturm Graz heute live, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Borussia Dortmund – Sturm Graz Wettbewerb Champions League, Ligaphase, 4. Spieltag Datum Dienstag, 5. November 2024 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Signal Iduna Park (Dortmund)

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Sturm Graz heute live im TV und im LIVE STREAM?

BVB (Borussia Dortmund) vs. Sturm Graz im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

BVB-News

Borussia Dortmund nahm in den ersten drei Runden der Ligaphase sechs Punkte mit.

Die Elf von Nuri Sahin hatte beim FC Brügge mit 3:0 und gegen Celtic Glasgow mit 7:1 gewonnen.

Am 22. Oktober unterlag der BVB bei Real Madrid mit 2:5. Donyell Malen (30.) und Jamie Gittens (34.) hatten für eine 2:0-Pausenführung gesorgt.

Die Aufstellung von Borussia Dortmund:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Sturm-Graz-News

Sturm Graz wartet nach wie vor auf den ersten Punktgewinn in der Ligaphase.

Das Team von Christian Ilzer hatte zum Auftakt ein 1:2 bei Stade Brest erlebt.

Danach verloren die Blackies gegen den FC Brügge mit 0:1 und am 22. Oktober gegen Sporting Lissabon mit 0:2.

Die Aufstellung von Sturm Graz

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Sturm Graz live anschauen: Nützliche Links