Der BVB trifft bei der Klub WM auf Fluminense. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel in der Gruppe F im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

Bei der Klub WM stehen die Begegnungen des ersten Spieltags in der Gruppe F auf dem Programm. Dabei bekommt es Borussia Dortmund am Dienstag (17. Juni) mit Fluminense zu tun. Der Anstoß in East Rutherford erfolgt um 18.00 Uhr MEZ.

Außerdem fungiert das MetLife Stadium als Schauplatz des Duells zwischen dem BVB und Flu.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr BVB (Borussia Dortmund) vs. Fluminense im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Fluminense heute im Live Stream und live im Free TV?

Ihr könnt Euch den Auftakt von Borussia Dortmund gegen Fluminense bei DAZN ansehen - und zwar auch mit einer Ausstrahlung mit Premium Experience. Möchtet Ihr Euch die Begegnungen der Klub WM beim Streaming Anbieter anschauen, benötigt Ihr einen gratis Account. Für das Turnier benötigt Ihr kein Paket, weswegen Ihr kein Geld in die Hand nehmen müsst. Habt Ihr keinen Smart-TV, könnt Ihr Euren Fernseher per HDMI-Kabel mit einem PC oder Laptop vernetzen. Überdies übertragen Sat.1 und ran.de die Partie im MetLife von East Rutherford im Fernseher und mittels Stream.

Spiel BVB (Borussia Dortmund) – Fluminense Wettbewerb Klub WM, Gruppe F, 1. Spieltag Datum Dienstag, 17. Juni 2025 Uhrzeit 18.00 Uhr MEZ Ort MetLife Stadium (East Rutherford)

Anstoßzeit BVB (Borussia Dortmund) gegen Fluminense

BVB (Borussia Dortmund) vs Fluminense: Aufstellungen

News über den BVB

Für Borussia Dortmund stellt der Auftakt bei der Klub WM gegen Fluminense das erste Pflichtspiel nach einem Monat dar.

Denn am 17. Mai verabschiedete sich die Elf von Niko Kovac mit einem 3:0 gegen Holstein Kiel und dem Einzug die Champions League aus der Bundesliga 2024/25.

Gleichzeitig fädelte der BVB den sechsten Sieg am Stück ein. Nach einem 3:1 gegen den FC Barcelona hatte er Gladbach, die TSG Hoffenheim, den VfL Wolfsburg und Leverkusen bezwungen.

News über Fluminense

Die brasilianische Serie A wird anders als die Bundesliga von Ende März bis Ende Dezember ausgetragen.

Zuletzt gelang Fluminese am 2. Juni mit einem 2:0 bei Internacional der dritte Sieg in fünf Runden. Und nach einem 2:1 gegen Vasco den Zweiten am Stück.

Nach einem 2:1 gegen Sport Recife hatte das Team von Renato Gaucho zuerst ein 2:3 bei Atletico Mineiro und ein 1:1 bei Juventude verzeichnet.

Zudem hatte Flu Ende Mai die Gruppe F in der Copa Sudamericana mit 13 Punkten und einem Zähler mehr als Once Caldas aus Kolumbien als Erster beendet.

BVB (Borussia Dortmund) vs Fluminense: Die Tabellen

BVB (Borussia Dortmund) vs. Fluminense (Klub WM) live anschauen: Nützliche Links