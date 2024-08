Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE STREAM und live im Free TV?

Der BVB trifft am Samstag in der Bundesliga auf Eintracht Frankfurt. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Bundesliga gehen die Partien des ersten Spieltags über die Bühne. Dabei bekommt es Borussia Dortmund am Samstag (24. August) mit Eintracht Frankfurt zu tun. Der Anpfiff erfolgt um 18.30 Uhr.

Zudem fungiert der Signal Iduna Park als Schauplatz des Kräftemessens zwischen dem BVB und den Adlerträgern. In der Partie Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt treten der Fünfte und der Sechste der vergangenen Spielzeit gegeneinander an.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt Wettbewerb Bundesliga, 1. Spieltag Datum Samstag, 24. August 2024 Uhrzeit 18.30 Uhr Ort Signal Iduna Park (Dortmund)

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE STREAM und live im TV?

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

BVB-News

Borussia Dortmund setzte sich vor einer Woche im DFB Pokal in Hamburg gegen Phönix Lübeck mit 4:1 durch.

Hierbei zeichneten sich Waldemar Anton (3.), Emre Can (31.), Julian Brandt (45.) und Julien Duranville (62.) für die Tore verantwortlich.

Zuvor hatte das Team von Nuri Sahin in der Generalprobe am 10. August Aston Villa mit 2:0 bezwungen.

Die Aufstellung von Borussia Dortmund:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

Eintracht-Frankfurt-News

Für Eintracht Frankfurt kommt die Partie im Signal Iduna Park fünf Tage nach einem 4:1 bei Eintracht Braunschweig.

Fares Chaibi (52.), Hugo Ekitike (56., 61.) und Igor Matanovic (88.) netzten für die Adlerträger ein.

Die Elf von Dino Toppmöller hatte die Generalprobe vom 10. August beim FC Valencia mit 2:3 verloren.

Die Aufstellung von Eintracht Frankfurt

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

BVB (Borussia Dortmund) gegen Eintracht Frankfurt live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 105 Siege BVB (Borussia Dortmund) 53 Siege Eintracht Frankfurt 31 Unentschieden 21 Letztes Duell Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt 3:1 (Bundesliga, 17. März 2024)

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt live anschauen: Nützliche Links