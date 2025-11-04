In der Ligaphase der Champions League steht die vierte Runde auf dem Programm. Am Mittwoch (5. November) empfängt Manchester City Borussia Dortmund. Der Anstoß dieses Kräftemessens erfolgt um 21.00 Uhr.

Außerdem dient das Etihad Stadium als Schauplatz der Partie des BVB bei den Citizens. Sowohl Manchester City als auch Borussia Dortmund haben sieben Punkte auf dem Konto.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Manchester City vs. Borussia Dortmund im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) bei Manchester City im Live Stream und live im TV?

Ihr könnt die Partie zwischen Manchester City und Borussia Dortmund live bei DAZN verfolgen. Die Vorberichte laufen ab 20.00 Uhr, danach geht’s im Etihad Stadium los – wahlweise komplett oder in der Konferenz. Jan Platte kommentiert das Einzelspiel, an seiner Seite sind Laura Wontorra als Moderatorin und Sebastian Kneißl als Experte. In der Konferenz führt Marco Hagemann durch den Abend.

Wenn Ihr die Champions League live im TV oder Stream sehen wollt, braucht Ihr das Unlimited Paket. Das kostet derzeit 34,99 Euro im Monatsabo mit zwölfmonatiger Laufzeit oder 44,99 Euro, wenn Ihr lieber flexibel bleibt. Die App gibt es kostenlos – oder Ihr schließt den Fernseher einfach per HDMI-Kabel an Laptop oder PC an.

Manchester City setzte sich am 21. Oktober mit 2:0 beim FC Villarreal durch.

Zuvor hatten die Citizens zum Auftakt gegen Napoli ebenfalls mit 2:0 gewonnen und anschließend ein 2:2 bei der AS Monaco verzeichnet.

Damit hat das Team von Pep Guardiola nach den bisherigen drei Spieltagen sieben Punkte zu Buche stehen.

News über Borussia Dortmund

Borussia Dortmund feierte zuletzt ein 4:2 beim FC Kopenhagen.

Damit gelang der Mannschaft von Niko Kovac nach einem 4:1 gegen Athletic Bilbao der zweite Sieg in der Königsklasse am Stück.

Zum Auftakt hatte der BVB Mitte September ein 4:4 bei Juventus Turin erlebt.

