Traditionsduell in der Regionalliga Nordost: BFC Dynamo hat heute Lok Leipzig zu Gast. Wird das Spiel live übertragen?

In der Regionalliga Nordost kommt es am 12. Spieltag zum Aufeinandertreffen zweier traditionsreicher Vereine: BFC Dynamo hat Tabellenführer Lok Leipzig zu Gast, der Anstoß ertönt am Samstag (19. Oktober) um 14.05 Uhr.

Die gute Nachricht für alle Fans der beiden Klubs: Ihr könnt das Spiel sogar live und kostenlos im Fernsehen verfolgen. Der MDR zeigt BFC Dynamo gegen Lok Leipzig nämlich frei empfangbar im TV und stellt zudem einen gratis abrufbaren LIVE-STREAM über seine Mediathek zur Verfügung.

Zu beachten ist dabei: Der MDR überträgt BFC Dynamo vs. Lok Leipzig nicht als Einzelspiel, sondern in einer Zweier-Konferenz. Auch vom zeitgleich beginnenden Regionalliga-Duell Chemnitzer FC vs. VFC Plauen wird live berichtet.

Wer zeigt / überträgt BFC Dynamo vs. Lok Leipzig heute live im TV und im LIVE STREAM?

Ihr müsst also einfach nur um 14.05 Uhr beim MDR einschalten und schon bekommt Ihr ausführliche Live-Bilder vom Spiel zwischen BFC Dynamo und Lok Leipzig.

Die Sendung "Sport im Osten" startet wenige Minuten vor dem Anpfiff heute um exakt 14 Uhr.

BFC Dynamo vs. Lok Leipzig live im Free TV und im LIVE STREAM: Die Übertragung in der Übersicht

Spiel BFC Dynamo vs. Lok Leipzig Wettbewerb Regionalliga Nordost, 12. Spieltag Datum Samstag, 19. Oktober 2024 Uhrzeit 14.05 Uhr Übertragung im TV und STREAM MDR

Wer zeigt / überträgt BFC Dynamo vs. Lok Leipzig live im TV und im LIVE STREAM? Aufstellungen und die Lage vor dem Spiel

Lok Leipzig reist als souveräner Tabellenführer nach Berlin zum Duell mit BFC Dynamo. Die Leipziger haben aktuell sieben Punkte Vorsprung auf Verfolger Carl Zeiss Jena und träumen vom Aufstieg in die 3. Liga.

Als einziges Team der Regionalliga Nordost ist Lok in dieser Saison noch ungeschlagen, die vergangenen sechs Partien konnte man allesamt gewinnen.

BFC Dynamo blieb derweil zuletzt zweimal in Folge sieglos. Dennoch rangiert der Klub aktuell auf einem ordentlichen sechsten Tabellenplatz.

BFC Dynamo vs. Lok Leipzig heute live: Die Bilanz