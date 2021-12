Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Mainz 05 live? Die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Für den deutschen Rekordmeister geht es am 15. Spieltag der Bundesliga-Saison gegen die Mannschaft von Mainz 05. Anpfiff der Partie ist am Samstag, den 11. Dezember 2021, um 15.30 Uhr in der Allianz Arena in München. GOAL erklärt Euch, wo Ihr die Partie im TV sehen könnt, welche LIVE-STREAMS es gibt und welche Anbieter Highlights zur Verfügung stellen.

Sportlich ist der FC Bayern München zurzeit das Maß aller Dinge im deutschen Profifußball. In der Bundesliga steht der amtierende Meister an der Tabellenspitze und vergrößerte durch den 3:2-Erfolg über Borussia Dortmund den Vorsprung auf vier Punkte. Unter der Woche gab es dann ein überzeugendes 3:0 gegen den FC Barcelona, der dadurch den Gang in die Europa League antreten musste. Nun kommt mit den Rheinhessen ein vermeintlich kleinerer Gegner in die bayerische Landeshauptstadt - doch der hat es in sich.

Denn anders als noch 2020/21, als die Mainzer eine Hinrunde zum Vergessen erlebten und bereits mit einem Bein in der 2. Liga standen, hat die Elf von Trainer Bo Svensson in dieser Spielzeit eine erfolgreiche erste Saisonhälfte absolviert. Mit 21 Punkten befinden Sich die Svensson-Schützlinge mitten im Kampf um das europäische Geschäft und stehen beispielsweise vor dem VfL Wolfsburg oder RB Leipzig. Und wie man die Bayern schlägt, wissen sie ganz genau - am 31. Spieltag der vergangenen Saison wurde der FCB mit einer 1:2-Pleite nach Hause geschickt.

Der FC Bayern München empfängt den 1. FSV Mainz 05: Wer zeigt /überträgt die Bundesliga live im TV und im LIVE-STREAM? Nachfolgend bekommt Ihr alle wichtigen Infos.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Mainz 05? Die Bundesliga-Partie in der Übersicht

Begegnung: FC Bayern München vs. 1. FSV Mainz 05

FC Bayern München vs. 1. FSV Mainz 05 Wettbewerb: Bundesliga, 15. Spieltag

Bundesliga, 15. Spieltag Anpfiff: 11. Dezember, 15.30 Uhr

11. Dezember, 15.30 Uhr Austragungsort: Allianz Arena (München)

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Mainz 05 live im TV?

Was für nahezu alle Bundesliga-Partien gilt, trifft auch auf die Begegnung zwischen dem FCB und Mainz zu: Sie ist nicht live im Free-TV zu sehen.

Lediglich am 1., 17. und 18. Spieltag wird eine Bundesliga-Partie im Free-TV bei Sat.1 übertragen, hinzu kommen die Relegationsspiele und der DFL-Supercup. Um das heutige Match also live zu sehen, ist ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig.

Zeigt / überträgt DAZN oder Sky FC Bayern München vs. Mainz 05 live?

Die Rechte an den Bundesliga-Übertragungen halten in Deutschland vor allem zwei Anbieter: Sky und DAZN. Während DAZN die Partien am Freitagabend und am Sonntag zeigt, läuft der komplette Bundesliga-Samstag beim Pay-TV-Sender Sky.

Somit wäre auch die Frage nach dem übertragenden Sender geklärt. Wer das Gastspiel der Mainzer beim FCB heute live sehen möchte, kommt um ein kostenpflichtiges Sky-Abonnement nicht herum.

Zeigt / überträgt Sky FC Bayern München vs. Mainz 05 exklusiv im LIVE-STREAM?

Einerseits habt Ihr bei Sky die Möglichkeit, ein Pay-TV-Paket wie das Bundesliga-Paket zu buchen und dann über Euren Fernseher zu schauen. Dort wäre auch die 2. Bundesliga enthalten, der Kostenpunkt beträgt 27,00 Euro monatlich.

Alternativ könnt Ihr beispielsweise auf das Angebot von Sky Ticket zurückgreifen. Für 29,00 Euro monatlich sichert Ihr Euch Zugang zu allen Live-Übertragungen aus der Welt des Sports wie beispielsweise der Formel 1, der 1. und 2. Bundesliga oder auch der Premier League. Habt Ihr Euch für ein Abonnement bei Sky entschieden, könnt Ihr die LIVE-STREAMS ganz bequem über den Smart-TV, die App oder via Webbrowser abrufen.

Wann zeigt / überträgt Sky FC Bayern München vs. Mainz 05 live?

Zur Einstimmung auf den bevorstehenden Bundesliga-Spieltag könnt Ihr bereits ab 14.00 Uhr den Bundesliga-Countdown mit einer umfangreichen Vorberichterstattung verfolgen. Um 15.15 Uhr startet dann die Übertragung aus München mit Kommentator Kai Dittmann auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 2, ab 15.30 Uhr rollt der Ball.

Solltet Ihr auch noch Szenen der restlichen vier Partien verfolgen wollen, könnt Ihr natürlich auf die Sky-Konferenz zurückgreifen. Diese läuft ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1, mit dabei sind unter anderem das Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig sowie das Kräftemessen der Überraschungsteams aus Freiburg und Hoffenheim.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Mainz 05 live? Highlights und LIVE-TICKER zur Bundesliga

Falls Ihr heute Nachmittag keine Zeit habt, die Partie live und in voller Länge zu sehen, greift auf die Highlights zurück. Ab 18.30 Uhr zeigt die ARD in der Sportschau kurze Clips mit den wichtigsten Szenen, darüber hinaus könnt Ihr auch bei Sky oder DAZN die Highlights abrufen.

Um nahezu in Echtzeit auf dem Laufenden zu bleiben, werft einen Blick in unseren LIVE-TICKER von Goal. Dort versorgen wir Euch mit den wichtigsten Infos zur Partie.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Mainz 05 live? Die Aufstellungen

