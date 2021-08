Auch in dieser Saison laufen einige Partien des deutschen Oberhauses live im Free-TV, der Sender ist dabei neu. Wieviele Bundesligaspiele zeigt Sat.1?

Die Bundesliga läuft wieder, der 1. Spieltag der Saison 2021/22 hat richtig Lust auf mehr gemacht. Borussia Mönchengladbach und Bayern München lieferten sich ein intensives Duell zum Start, Borussia Dortmund beeindruckte beim 5:2 gegen Frankfurt und Köln drehte einen 0:1-Rückstand gegen Hertha noch begeisternd in einen 3:1-Sieg um.

Die erste Partie der neuen Spielzeit, die zwischen Gladbach und Bayern, wurde sogar live im Free-TV übertragen. Sat.1 zeigte den Klassiker in voller Länge und viele Fußball-Fans in Deutschland fragen sich nun wahrscheinlich: Werden denn noch weitere Spiele in dieser Bundesliga-Saison live im Free-TV zu sehen sein? Und wenn ja, wieviele?

Goal liefert Euch in diesem Artikel die passenden Antworten auf derlei Fragen. Zudem erklären wir Euch, wie Ihr jedes Spiel der Bundesliga live im TV oder LIVE-STREAM anschauen könnt.

Bundesliga: Wieviele Spiele überträgt Sat.1 diese Saison live im Free-TV? Die Eckdaten zur Spielzeit 2021/22

Wettbewerb Fußball-Bundesliga Spieltage 34 1. Spieltag 13.8.2021 bis 15.8.2021 34. Spieltag 14.5.2022 Amtierender Meister FC Bayern München Europapokal-Teilnehmer Bayern (CL), Leipzig (CL), Dortmund (CL), Wolfsburg (CL), Frankfurt (EL), Leverkusen (EL), Union Berlin (ECL) Aufsteiger VfL Bochum, Greuther Fürth

Bundesliga: Wieviele Spiele überträgt Sat.1 diese Saison live im Free-TV?

Mit der Saison 2021/22 startet auch eine neue Periode in der Vergabe der TV-Rechte und für den kommenden Zyklus hat sich auch Sat.1 wieder unter die übertragenden Sender gemischt. Wie bereits erwähnt, war das Auftaktspiel zwischen Gladbach und Bayern das erste Bundesligaspiel, das der Sender in dieser Spielzeit live und frei empfangbar übertragen durfte.

Insgesamt stehen Sat.1 für die reguläre Bundesliga-Saison 2021/22 drei Live-Übertragungen zu. Neben dem Auftaktspiel, das ja schon traditionell frei empfangbar gesendet wurde und zuvor bei ARD oder ZDF lief, zeigt Sat.1 auch ein Spiel des 17. Spieltags zum Abschluss der Hinrunde und ein Spiel am 18. Spieltag zum Start in die Rückrunde live im Free-TV.

Bundesliga live im Free-TV: Diese Spiele überträgt Sat.1 in der Saison 2021/22

Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München (1. Spieltag, 13. August 2021, Ergebnis: 1:1)

Ein Spiel des 17. Spieltags (17. bis 19. Dezember 2021, Paarung noch offen)

Ein Spiel des 18. Spieltags (7. bis 9. Januar 2022, Paarung noch offen)

Bundesliga live im Free-TV: Sat.1 überträgt auch die Relegation

Neben diesen drei Bundesligaspielen zählten zu dem von Sat.1 erworbenen Paket auch das Auftaktspiel der 2. Bundesliga, das Ende Juli zwischen Schalke 04 und dem HSV (1:3) stieg sowie der DFL-Supercup, bei dem kürzlich der FC Bayern gegen Dortmund die Oberhand behielt (3:1).

Außerdem wird am Ende dieser Saison auch die komplette Relegation live im Free-TV bei Sat.1 zu sehen sein. Sowohl Hin- und Rückspiel der Bundesliga-Relegation als auch beide Partien der Zweitliga-Relegation zeigt Sat.1.

Bundesliga: Welches Spiel überträgt Sat.1 als nächstes live im Free-TV?

Ein bisschen Geduld ist noch gefragt, denn wie bereits weiter oben erklärt, gibt es das nächste Bundesligaspiel live im Free-TV erst am 17. Spieltag. Dieser findet vom 17. bis 19. Dezember statt, das Freitagsspiel am 17. Dezember wird live von Sat.1 übertragen. Um welche Partie es sich dabei handelt, steht noch nicht fest. Infrage kommen aber zum Beispiel Bayern gegen Wolfsburg oder Hertha BSC gegen Dortmund.

Bundesliga live im Free-TV: Eines dieser Spiele überträgt Sat.1 am 17. Spieltag live

FC Bayern - VfL Wolfsburg

Hertha BSC - Borussia Dortmund

RB Leipzig - Arminia Bielefeld

Eintracht Frankfurt - Mainz 05

SC Freiburg - Bayer Leverkusen

TSG Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach

1. FC Köln - VfB Stuttgart

VfL Bochum - Union Berlin

Greuther Fürth - FC Augsburg

Die dritte und letzte Partie, die in der Saison 2021/22 live im Free-TV auf Sat.1 übertragen wird, findet dann am 18. Spieltag statt. Dieser wird vom 7. bis 9. Januar 2022 ausgetragen, das Spiel freitags am 7. Januar darf Sat.1 als Auftakt in die Rückrunde live übertragen. Möglicherweise wird dann wie am 1. Spieltag das Duell der Bayern mit Gladbach live im Free-TV zu sehen sein, aber auch Frankfurt vs. Dortmund wäre beispielsweise denkbar.

Bundesliga live im Free-TV: Eines dieser Spiele überträgt Sat.1. am 18. Spieltag live

FC Bayern - Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund

RB Leipzig - Mainz 05

Bayer Leverkusen - Union Berlin

SC Freiburg - Arminia Bielefeld

TSG Hoffenheim - FC Augsburg

Hertha BSC - 1. FC Köln

VfL Bochum - VfL Wolfsburg

Greuther Fürth - VfB Stuttgart

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga diese Saison live im TV und im LIVE-STREAM?

Auf die Übertragung der ausgewählten Partien im Free-TV auf Sat.1 sind wir nun zur Genüge eingegangen. Aber wo kann man den Großteil der Bundesliga live im TV und im LIVE-STREAM sehen? Wir erklären es Euch in den nächsten Abschnitten.

Sky und DAZN sind die beiden Sender, die sich die Übertragung der allermeisten Bundesligaspiele untereinander aufteilen. Dabei hat der Streamingdienst DAZN mit Start dieser Saison ein deutlich erweitertes Rechteportfolio erhalten.

Die Freitagsspiele liefen ohnehin schon seit längerem live auf DAZN und nicht mehr auf Sky, das bleibt auch so. Zudem darf DAZN ab der Spielzeit 2021/22 aber auch alle Sonntagsspiele der Bundesliga live und exklusiv übertragen. Insgesamt seht Ihr damit in dieser Saison 106 Partien der Bundesliga live auf DAZN, weitere Informationen dazu erhaltet Ihr HIER.

Da DAZN allerdings nicht zum Free-TV zählt, müsst Ihr ein Abonnement abschließen. Das kostet im Monatsabo 14,99 Euro pro Monat (monatlich kündbar), im Jahresabo werden einmalig 149,99 Euro fällig (heruntergerechnet nur 12,50 Euro pro Monat). DAZN bietet allen Neukunden jedoch einen kostenlosen Probemonat an, das heißt Ihr könnt das Angebot zunächst einmal 30 Tage lang gratis testen.

Bundesliga live im TV: Sky zeigt alle Samstagsspiele exklusiv

Am Bundesliga-Samstag ist weiterhin Sky der Sender, bei dem die deutsche Beletage zuhause ist. Der Pay-TV-Kanal aus Unterföhring überträgt alle Samstagsspiele live und exklusiv, sowohl die um 15.30 Uhr als auch das jeweilige Topspiel um 18.30 Uhr. Auch für Sky müsst Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Die Informationen zu den Preisen und den verschiedenen Paketen erhaltet Ihr auf der Webseite des Senders.

Es gibt jedoch auch eine Möglichkeit für Kurzentschlossene, sich ohne langfristiges Abo Zugang zur Bundesliga im LIVE-STREAM zu verschaffen. Sky Ticket ist hier das Stichwort.

Bundesliga live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung in der Saison 2021/22 im Überblick