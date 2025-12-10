Bayer Leverkusen empfängt am heutigen Mittwoch, 10. Dezember, Newcastle United in der Champions League. Das Duell am sechsten Spieltag der Ligaphase findet in der BayArena in Leverkusen statt. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. Newcastle United heute im Live Stream und live im TV?

Alle Partien der Champions League laufen live und exklusiv bei DAZN, also natürlich auch das Duell zwischen Leverkusen und Newcastle. Auf DAZN habt Ihr die Möglichkeit, alle Abendspiele in der Konferenz zu verfolgen. Ihr könnt aber auch die vollen 90 Minuten zwischen der Werkself und den Magpies im Livestream auf der Website und in der App verfolgen. Dort beginnt die Übertragung schon um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, moderiert von Freddy Harder. Michael Ballack ist als Experte im Einsatz, Marco Hagemann kommentiert die Begegnung.

Anstoßzeit Bayer Leverkusen gegen Newcastle United

Bayer Leverkusen vs. Newcastle United: Aufstellungen

News über Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen hat nach fünf Spieltagen acht Punkte auf dem Konto und liegt mit Platz 17 ziemlich genau in der Mitte der Tabelle. Auf Rang acht, der die direkte Qualifikation für das Achtelfinale bedeuten würde, fehlen zwei Zähler.

Die letzten zwei Wochen erlebte die Werkself eine regelrechte Achterbahn der Gefühle. Dem überragenden 2:0-Sieg in der Champions League folgte eine 1.2-Niderlage im Bundesliga-Topspiel gegen den BVB. Nur drei Tage später konnte man sich aber im DFB-Pokal revanchieren, nur um dann am Wochenende in der Liga gegen den FC Augsburg mit dem neuen Trainer Manuel Baum zu verlieren.

Dennoch macht Trainer Kasper Hjulmand einen starken Job bisher. In der Bundesliga liegt seine Mannschaft mit 23 Punkten auf dem vierten Platz und in der Champions League ist auch noch die direkte Achtelfinal-Qualifikation erreichbar.

News über Newcastle United

Newcastle United hat mit neun Punkten in der Champions League einen Zähler mehr geholt als der heutige Gegner und belegt in der Ligaphase aktuell den elften Rang. Also dürfte bei den Engländern logischerweise auch die Top acht und das Überspringen der Play-offs das Ziel sein.

In der Premier League liegt das Team von Eddie Howe aktuell nur auf einen enttäuschenden zwölften Platz mit 22 Punkten. Jedoch ist Chelsea auf Rang fünf nur drei Zähler entfernt und auch Crystal Palace auf dem letzten Champions-League-Platz hat nur vier Punkte mehr als Newcastle.

International gab es am letzten Spieltag eine bittere 1:2-Auswärtsniederlage gegen Olympique Marseille. Harvey Barnes brachte die Magpies in der sechsten Minute in Führung, doch Pierre-Emerick Aubameyang drehte die Partie in den ersten fünf Minuten der zweiten Hälfte mit einem Doppelpack zu Gunsten der Franzosen.

Form

Bilanz direkte Duelle

B04 Letzte 2 Spiele NEW 0 Siege 0 Unentschieden 2 Siege Newcastle United 3 - 1 Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen 1 - 3 Newcastle United 2 Erzielte Tore 6 Spiele über 2,5 Tore 2/2 Beide Teams haben getroffen 2/2

Bayer Leverkusen vs. Newcastle United: Die Tabellen

