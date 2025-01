Bayer 04 Leverkusen vs. Mainz 05 heißt es am 17. Spieltag der Bundesliga. Aber wer strahlt das Duell im TV und Livestream aus?

Lange müssen wir nach der Rückkehr der Bundesliga am vergangenen Wochenende nicht auf den letzten Hinrunden-Spieltag warten, schon heute geht es im deutschen Oberhaus weiter. Unter anderem auf dem Programm: Bayer Leverkusen gegen Mainz 05 in der BayArena (Leverkusen). Ab 20.30 Uhr geht es rund.

Normalerweise teilen DAZN und Sky die Übertragungen der Bundesliga unter sich auf - weil der 17. Spieltag allerdings unter der Woche steigt, gibt es für sämtliche Partien nur einen Sender: Sky.

Um 20.15 Uhr beginnen auf Sky Sport Bundesliga 2 die Vorberichte zum Einzelspiel mit Kommentator Markus Lindemann, auf Sky Sport Bundesliga 1 wird es zudem eine Konferenzschaltung mit allen Duellen geben. Einschalten könnt Ihr im Pay-TV und im LIVE-STREAM über Sky Go und WOW.

Artikel wird unten fortgesetzt

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. Mainz 05 heute im LIVE STREAM und live im TV?

Bayer Leverkusen vs. Mainz 05 heute live im TV und LIVE STREAM: Die Daten zum Spiel

Datum Dienstag, 14. Januar 2025 Uhrzeit 20.30 Uhr Wettbewerb Bundesliga, 17. Spieltag Spielort BayArena (Leverkusen)

Bundesliga, Bayer Leverkusen vs. Mainz 05: Die aktuelle Form

Nachdem die Leverkusener einen durchwachsenen Start in die Saison gehabt hatten, fand der amtierende Deutsche Meister gegen Ende der Hinrunde zu alter Stärke zurück. Acht Siege in Folge heimste die Werkself im November und Dezember ein, unter anderem gegen den FC Bayern im DFB-Pokal (1:0) und Inter Mailand in der Königsklasse (1:0).

Das Resultat: Bayer 04 verkürzte den Abstand in der Liga zu Tabellenführer München von neun Punkten am zehnten Spieltag auf nur vier Zähler zur Winterpause. Im ersten Pflichtspiel nach dem Jahreswechsel holte Leverkusen in Dortmund ein 3:2.

Getty

Für die Mainzer lief es zuletzt ähnlich rund: Der FSV ging als Tabellenfünfter in das neue Jahr, in dem zum Auftakt ein 2:0 gegen den VfL Bochum heraussprang.

Bundesliga, Bayer Leverkusen vs. Mainz 05: Die Aufstellungen

Noch sind die Aufstellungen zum Spiel nicht bekannt. Etwa eine Stunde vor dem Anpfiff werden sie hier nachgereicht.

Bayer Leverkusen vs. Mainz 05 heute live: Die Bilanz im direkten Duell

Die historische Bilanz der beiden Vereine darf uns zumindest darauf hoffen lassen, dass heute mehr als ein 0:0-Unentschieden herausspringt. Nur fünf der insgesamt 37 Duelle zwischen Leverkusen und Mainz endeten remis, die Werkself hat im Vergleich zu Mainz fast doppelt so viele Siege auf dem Konto (20:12).

Zuletzt begegneten sich die Klubs im Februar des vergangenen Jahres, mit ihrem 2:1-Erfolg stellten die Rheinländer dabei einen Rekord auf: Als erstes Bundesligateam blieb Bayer Leverkusen 33 Pflichtspiele in Folge unbesiegt.

Duelle insgesamt 37 Siege Leverkusen 20 Siege Mainz 12 Unentschieden 5 Bisher letztes Duell Bayer 04 Leverkusen vs. 1. FSV Mainz 05 2:1 (Bundesliga, 23. Februar 2024)

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. Mainz 05 heute im LIVE STREAM und live im TV? Nützliche Links zur Bundesliga