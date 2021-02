Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. FC Chelsea live im TV und LIVE-STREAM? Die Champions-League-Übertragung

Der FC Chelsea spielt in der Champions League gegen Atletico Madrid. Goal verrät alles rund um die Übertragung live im TV und LIVE-STREAM.

Im Achtelfinale der Champions League treffen Atletico Madrid und der FC Chelsea aufeinander. Anstoß ist am Dienstag um 21 Uhr - in Bukarest.

Der spanische Top-Klub muss in seinem Heimspiel der UEFA Champions League gegen den Klub aus London ran. Atletico ist Tabellenführer in Spanien, die Blues kommen unter Thomas Tuchel in guter Form nach Bukarest. Wer der Favorit ist, ist also durchaus schwer auszumalen.

Atletico Madrid vs. FC Chelsea live im TV und LIVE-STREAM sehen - Goal erklärt, wer das Hinspiel des Achtelfinals live im TV und LIVE-STREAM zeigt.

Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. FC Chelsea im TV und LIVE-STREAM? Das Achtelfinale im Überblick

Begegnung Atletico Madrid vs. FC Chelsea Wettbewerb Champions League, Achtelfinale, Hinspiel Datum Dienstag, 23. Februar 2021 | 21 Uhr Ort Bukarest, Rumänien

Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. FC Chelsea live im TV? Die Übertragung der Champions League

Die Champions League läuft in dieser Saison auf zwei Kanälen, beim Pay-TV-Sender Sky und beim Ismaninger Streamingsender DAZN - doch wer hält die Rechte an der Übertragung zu Atletico Madrid vs. FC Chelsea live im TV?

Sky zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. FC Chelsea live im TV: So geht's

Sky zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. FC Chelsea live im TV, allerdings nur in der Konferenz. Der Fernsehsender darf die vollen 90 Minuten nicht ganz zeigen, weil das Parallelspiel des FC Bayern München bei Lazio Rom bei Sky läuft. Stattdessen kommen nur die beiden Spiele innerhalb der Konferenz gleichzeitig.

Die Champions League läuft also am Dienstag nicht in voller Länge live bei Sky, wenn Ihr Fan von Atleti oder Chelsea seid. Zur Konferenz findet Ihr hier alle Details:

Übertragender Sender: Sky Sport 1 (HD)

Sky Sport 1 (HD) Begegnungen : Lazio Rom - FC Bayern München (Frank Buschmann) Atletico Madrid - FC Chelsea (Kai Dittmann)

: Moderation : Sebastian Hellmann

: Sebastian Hellmann Experten : Lothar Matthäus und Erik Meijer

: Lothar Matthäus und Erik Meijer Beginn der Übertragungen : 20.50 Uhr

: 20.50 Uhr Anstoß: 21.00 Uhr

Um bei Sky die Champions League sehen zu können, braucht Ihr ein Abonnement. Dieses muss vor dem Anpfiff schon abgeschlossen worden sein, sonst bleiben die Bildschirme schwarz. Alle Infos zur Parallelpartie zwischen Lazio und den Bayern findet Ihr hier.

Wenn Ihr die vollen 90 Minuten von Atletico Madrid vs. FC Chelsea anschauen wollt, dann müsst Ihr zum zweiten relevanten Sender des Abends wechseln - nämlich DAZN.

Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. FC Chelsea im LIVE-STREAM? So läuft das CL-Achtelfinale

Wenn die Spiele der Champions League nicht in voller Länge bei Sky zu sehen sind, dann gibt es dafür nur eine logische Erklärung: Die Rechte fehlen dem Pay-TV-Sender und liegen dementsprechend woanders. Hier erfahrt Ihr, wo.

DAZN zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. FC Chelsea im LIVE-STREAM

Der Ismaninger Streamingsender DAZN hält am Dienstag die exklusiven Übertragungsrechte für die UEFA Champions-League-Partie zwischen Atletico und den Blues aus England in voller Länge. Um 21 Uhr wird das Spiel des CL-Achtelfinales angestoßen, dann zeigt / überträgt DAZN die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM.

Anbieter : DAZN

: DAZN Beginn der Übertragung: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Anpfiff : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Moderation : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentar : Lukas Schönmüller

: Lukas Schönmüller Experte: Ralph Gunesch

Der Streamingkanal strahlt je ein Achtelfinalspiel des Tages live und in voller Länge live im Stream aus, dieses Mal dürfen sich die Chelsea-Fans und die Anhänger von Atletico freuen. Mit dem Gratismonat seht Ihr die Übertragung der Königsklasse sogar kostenlos, denn ansonsten kostet ein Abo 11,99 Euro pro Monat oder aber 119,99 Euro pro Jahr.

DAZN zeigt / überträgt außerdem auch die Highlights der vollen 90 Minuten zwischen Chelsea und Atletico.

Wenn Ihr von Beginn an sicher seid, dass Ihr nur die Konferenz des Spiels anschauen wollt, dann könnt Ihr auch bei Sky Fußball live anschauen - denn auch dort ist Chelsea bei Atletico im LIVE-STREAM zu sehen.

Sky Go zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. FC Chelsea live im Stream

Sky Go ist das für alle Sky-Kunden zugängliche Streaming-Portal, auf dem alle Wettbewerbe und Spiele auch im LIVE-STREAM zu sehen sind. Das geht via Smartphone, Tablet, Laptop oder PC - Ihr entscheidet.

Die Übertragung ist dabei genau die gleiche wie im Fernsehen. Auch hier könnt Ihr Atletico Madrid vs. FC Chelsea ab 20.50 Uhr sehen. Die Vorberichte zur Konferenz laufen bereits ab 19.30 Uhr und läuten dabei den Countdown zu einem hoffentlich spannenden CL-Abend ein.

Sky Ticket zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. FC Chelsea im LIVE-STREAM

Kein DAZN-Abo und auch kein Sky-Kunde? Dann könnt Ihr Atletico Madrid vs. FC Chelsea mit einer weiteren Option zu Euch auf den Bildschirm holen - mit dem Sky Ticket. Hier könnt Ihr Euch noch kurz vor Anpfiff ein Streaming-Abo besorgen und erhaltet damit Zugriff auf den LIVE-STREAM zum Spiel der Blues gegen die Rojiblancos in der Konferenz.

Ein Abonnement kostet monatlich ab 19,99 Euro. Alle weiteren Informationen zur Anmeldung findet Ihr auf der offiziellen Webseite von Sky Ticket unter diesem Link.



Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. FC Chelsea live? Die Aufstellungen zur CL

Die Line-Ups erscheinen gegen 20 Uhr an genau dieser Stelle.

Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. FC Chelsea live? Das Achtelfinale im LIVE-TICKER

Wenn Ihr merkt, dass keine der möglichen Übertragungen von Atletico vs. Chelsea im TV oder LIVE-STREAM in Frage kommt, dann haben wir hier bei Goal ein weiteres Ass im Ärmel. Denn die vollen 90 Minuten der Champions League begleiten wir für Euch im kostenlosen LIVE-TICKER - diesen lest Ihr ab 20.30 Uhr.

Hier werden die Spielszenen ausführlich beschrieben und mit Statistiken und Analysen untermalt. Klickt Euch über diesen Link direkt zum LIVE-TICKER von Goal!

Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. FC Chelsea live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragungen im Überblick