Bayer Leverkusen ist heute wieder in der Champions League gefragt, der Gegner ist Atletico Madrid. Wo könnt Ihr im TV und STREAM einschalten?

Bayer Leverkusen will heute bei Atletico Madrid den fünften Sieg der CL-Saison einfahren und seine Position im Rennen um die direkte Achtelfinal-Qualifikation festigen. Ab 21 Uhr wird es im Riyadh Air Metropolitano (Madrid) zur Sache gehen.

Mit Ausnahme eines Dienstagsspiels pro Spieltag zeigt DAZN alle Partien der Königsklasse live und exklusiv in voller Länge. Weil Prime Video sich heute für den Auswärtsauftritt von Borussia Dortmund beim FC Bologna entschieden hat, könnt Ihr auch Madrid vs. Leverkusen nur bei DAZN sehen.

Empfangen könnt Ihr den LIVE-STREAM zum Einzelspiel über die DAZN-App und auf der Website des Dienstes. Alles, was Ihr benötigt, ist ein Abo: DAZN Unlimited ist die richtige Wahl für die CL.

Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. Bayer Leverkusen heute im LIVE STREAM und live im TV?

Atletico Madrid vs. Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE STREAM: Die Daten zum Spiel

Datum Dienstag, 21. Januar 2025 Uhrzeit 21 Uhr Wettbewerb Champions League, 7. Spieltag Spielort Riyadh Air Metropolitano (Madrid)

Champions League, Atletico Madrid vs. Bayer Leverkusen heute im LIVE STREAM und TV: Die aktuelle Form

Leverkusen hat von den sechs bisherigen Champions-League-Spielen dieser Saison vier gewonnen, steht mit 13 Punkten auf Platz vier. Punktet Bayer bei Atletico, würde man damit also einen weiteren Schritt in Richtung direkter Qualifikation für das Achtelfinale machen.

Auch Atletico ist aktuell in überragender Form. Wettbewerbsübergreifend gewann der spanische Hauptstadtklub vor der Winterpause 13 Spiele in Folge, nach dem Jahreswechsel meldete Madrid sich mit einem 1:0-Erfolg über den FC Marbella im spanischen Pokal zurück.

Champions League, Atletico Madrid vs. Bayer Leverkusen: Die Aufstellungen

Noch sind die Aufstellungen zum Spiel nicht bekannt. Etwa eine Stunde vor dem Anpfiff werden sie hier nachgereicht.

Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. Bayer Leverkusen heute im LIVE STREAM und live im TV? Die Bilanz im direkten Duell

Erst zehnmal kam es zum Aufeinandertreffen der beiden Vereine, zumeist in der Königsklasse (achtmal). Geht man nach der historischen Bilanz, könnte es heute eine knappe Kiste werden, die Bilanz ist nämlich vollkommen ausgeglichen: Drei Siege hat Madrid eingesackt, drei Leverkusen, dazu gab es vier Remis.

Auch das jüngste Duell endete mit einer Punkteteilung, in der Saison 2022/23 rettete Hradecky durch einen parierten Elfer in der Nachspielzeit gerade so noch einen Zähler für Leverkusen.

Duelle insgesamt 10 Siege Atletico 3 Siege Leverkusen 3 Unentschieden 4 Bisher letztes Duell Atletico Madrid vs. Bayer Leverkusen 2:2 (Champions League, 26. Oktober 2022)

