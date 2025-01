Am ersten Rückrundenspieltag hat Alemannia Aachen heute Rot-Weiss Essen zu Gast. Wer ist im TV und LIVE STREAM dabei?

Im vorletzten Duell des Rückrundenauftakts empfängt Alemannia Aachen heute Rot-Weiss Essen am Tivoli. Ab 16.30 Uhr rollt der Ball.

Es gibt schlechte Nachrichten. Ausgewählte Drittligaspiele werden zwar kostenfrei von den Öffentlich-Rechtlichen übertragen, Aachen vs. Essen gehört aber nicht dazu. Nur im Pay-TV könnt Ihr live dabei sein.

Bei MagentaSport laufen alle Drittligaspiele der gesamten Saison live und in voller Länge. Eine Viertelstunde vor Beginn könnt Ihr Euch mit den Vorberichten auf das Spiel einstimmen, wählen könnt Ihr zwischen Pay-TV und LIVE-STREAM via App oder Website. Alternativ könnt Ihr das Abo auch umgehen, wenn Ihr das Duell für eine einmalige Gebühr bei OneFootball bucht.

Wer zeigt / überträgt Alemannia Aachen vs. Rot-Weiss Essen heute im LIVE STREAM und live im TV?

Alemannia Aachen vs. Rot-Weiss Essen heute live im TV und LIVE STREAM: Die Daten zum Spiel

Datum Sonntag, 19. Januar 2025 Uhrzeit 16.30 Uhr Wettbewerb 3. Liga, 20. Spieltag Spielort Tivoli (Aachen)

3. Liga, Alemannia Aachen vs. Rot-Weiss Essen: Die aktuelle Form

Aufsteiger Aachen hatte eine solide Hinrunde, mit sieben Punkten Abstand zu den Abstiegsrängen gingen die Alemannen in die Winterpause. Einen Ligasieg gab es zuletzt Anfang Dezember (2:1 gegen Stuttgart II), danach folgten zwei Unentschieden gegen Saarbrücken (1:1) und Wehen Wiesbaden (0:0) sowie eine 0:2-Niederlage im Testspiel gegen den HSV.

Bei Essen sieht die Lage noch eine ganze Ecke düsterer aus. Mit nur 17 Zählern geht der Ruhrpottklub auf einem Abstiegsrang (18. Platz) in die Rückrunde und Besserung ist nur bedingt in Sicht.

Das 5:2 im Testspiel gegen den niederländischen Zweitligisten FC Emmen war der einzige Sieg seit November, aus den letzten fünf Spielen vor dem Jahreswechsel sprangen lediglich zwei Punkte heraus.

3. Liga, Alemannia Aachen vs. Rot-Weiss Essen heute live im TV und Stream: Die Aufstellungen

Noch sind die Aufstellungen zum Spiel nicht bekannt. Etwa eine Stunde vor dem Anpfiff werden sie hier nachgereicht.

Alemannia Aachen vs. Rot-Weiss Essen heute live im TV: Die Bilanz im direkten Duell

Satte 52-mal ging es zwischen den beiden Klubs wettbewerbsübergreifend zur Sache, davon meist in der 2. Bundesliga. RWE hat mit insgesamt 23 Siegen leicht die Nase vorn, Aachen hat erst 18-mal gewinnen können.

Übrigens: Das bis dato einzige Aufeinandertreffen in der 3. Liga hat in der Hinrunde stattgefunden. Ein Heinz-Doppelpack bescherte den Aachenern in Essen zur Drittliga-Rückkehr die ersten drei Zähler der Saison (Endstand: 2:1 für Aachen).

Duelle insgesamt 52 Siege Essen 18 Siege Aachen 23 Unentschieden 11 Bisher letztes Duell Rot-Weiss Essen vs. Alemannia Aachen 1:2 (3. Liga, 3. August 2024)

