In der WM Qualifikation gehen zahlreiche Spiele über die Bühne. Dabei bekommt es Andorra am Donnerstag (13. November) mit Albanien zu tun. Der Anpfiff in Encamp ertönt um 20.45 Uhr.

Außerdem fungiert das Estadi de la FAF als Kulisse der Partie zwischen den Dreifarbigen und den Rotschwarzen. Im Duell Albanien bei Andorra gastiert der 61. im FIFA Ranking beim 172..

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Albanien bei Andorra im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Wer zeigt / überträgt Albanien bei Andorra heute im Live Stream und TV?

Ihr könnt das Aufeinandertreffen Albanien bei Andorra bei DAZN sehen, wobei der Kommentator für diese Partie noch nicht feststeht. Hierbei stehen beim Streaming Anbieter zwei Pakete zur Auswahl. Für das Super Sports Paket müsst Ihr derzeit monatlich 9,99 Euro (mit Jahresvertrag) bzw. 24,99 Euro in die Hand nehmen. Das Unlimited Paket kostet Euch pro Monat 34,99 Euro bzw. 44,99 Euro. Anschließend könnt Ihr die gratis Anwendung installieren oder Eure Fernseher per HDMI-Kabel PC oder Notebook verbinden.

Spiel Andorra – Albanien Wettbewerb WM Qualifikation, Gruppe K, 7. Spieltag Datum Donnerstag, 13. November 2025 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Estadi de la FAF (Encamp)

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Andorra kassierte am 14. Oktober mit einem 1:3 gegen Serbien die sechste Niederlage binnen sieben Auftritten in der WM Qualifikation.

Nachdem sie ab Juni etwa zweimal gegen England (0:1, 0:2) und dazwischen in Serbien verloren hatte, hatte die Elf von Koldo Alvarez drei Tage zuvor ein 2:2 in Lettland erreicht.

Zuvor waren die Dreifarbigen mit einem 0:1 gegen die Balten sowie einem 0:3 beim kommenden Gegner aus Albanien in die Gruppe K gestartet.

Albanien feierte in der Gruppe K zuletzt am 11. Oktober ein 1:0 beim Erzrivalen aus Serbien.

Einen guten Monat zuvor war die Mannschaft von Sylvinho mit einem 1:0 gegen Lettland nach einem 1:1 bei den Balten und einer Nullnummer gegen die Weißen Adler auf die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Für die Rotschwarzen hatte die WM Qualifikation Ende März mit einem 0:2 in England und dem 3:0 gegen Andorra begonnen.

