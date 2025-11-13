Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
WM-Qualifikation
team-logoAndorra
Estadi de la FAF
team-logoAlbanien
Alice Kopp

Wer zeigt / überträgt Albanien bei Andorra heute im Live Stream und TV?

Albanien gastiert am Donnerstag in der WM Qualifikation in Andorra. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

In der WM Qualifikation gehen zahlreiche Spiele über die Bühne. Dabei bekommt es Andorra am Donnerstag (13. November) mit Albanien zu tun. Der Anpfiff in Encamp ertönt um 20.45 Uhr.

Albanien bei Andorra (WM Qualifikation) live auf DAZN
Außerdem fungiert das Estadi de la FAF als Kulisse der Partie zwischen den Dreifarbigen und den Rotschwarzen. Im Duell Albanien bei Andorra gastiert der 61. im FIFA Ranking beim 172..

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Albanien bei Andorra im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Wer zeigt / überträgt Albanien bei Andorra heute im Live Stream und TV?

Ihr könnt das Aufeinandertreffen Albanien bei Andorra bei DAZN sehen, wobei der Kommentator für diese Partie noch nicht feststeht. Hierbei stehen beim Streaming Anbieter zwei Pakete zur Auswahl. Für das Super Sports Paket müsst Ihr derzeit monatlich 9,99 Euro (mit Jahresvertrag) bzw. 24,99 Euro in die Hand nehmen. Das Unlimited Paket kostet Euch pro Monat 34,99 Euro bzw. 44,99 Euro. Anschließend könnt Ihr die gratis Anwendung installieren oder Eure Fernseher per HDMI-Kabel PC oder Notebook verbinden.

SpielAndorra – Albanien
WettbewerbWM Qualifikation, Gruppe K, 7. Spieltag
DatumDonnerstag, 13. November 2025
Uhrzeit20.45 Uhr
OrtEstadi de la FAF (Encamp)

Anstoßzeit Albanien bei Andorra

crest
WM-Qualifikation - WM Qualifikation UEFA 1. Runde Grp. K
Estadi de la FAF
Albanien bei Andorra: Aufstellungen

Andorra vs Albanien Aufstellungen

AndorraHome team crest

4-4-2

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestALB
12
A. Ruiz
23
B. Borra
5
M. Llovera
15
M. San Nicolas
22
I. Olivera
17
J. Cervos
3
P. Babot
14
A. Rodrigo
16
E. Izquierdo
19
A. Rosas
10
G. Lopez
1
T. Strakosha
5
A. Ajeti
4
E. Hysaj
6
B. Djimsiti
3
M. Mitaj
8
K. Asllani
15
J. Shehu
14
Q. Laci
21
A. Hoxha
22
A. Broja
7
R. Manaj

4-2-3-1

ALBAway team crest

AND
Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • Koldo

ALB
Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • Sylvinho

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle
News über Andorra

Andorra kassierte am 14. Oktober mit einem 1:3 gegen Serbien die sechste Niederlage binnen sieben Auftritten in der WM Qualifikation.

Nachdem sie ab Juni etwa zweimal gegen England (0:1, 0:2) und dazwischen in Serbien verloren hatte, hatte die Elf von Koldo Alvarez drei Tage zuvor ein 2:2 in Lettland erreicht.

Zuvor waren die Dreifarbigen mit einem 0:1 gegen die Balten sowie einem 0:3 beim kommenden Gegner aus Albanien in die Gruppe K gestartet.

News über Albanien

Albanien feierte in der Gruppe K zuletzt am 11. Oktober ein 1:0 beim Erzrivalen aus Serbien.

Einen guten Monat zuvor war die Mannschaft von Sylvinho mit einem 1:0 gegen Lettland nach einem 1:1 bei den Balten und einer Nullnummer gegen die Weißen Adler auf die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Für die Rotschwarzen hatte die WM Qualifikation Ende März mit einem 0:2 in England und dem 3:0 gegen Andorra begonnen.

Form

AND
-Form

Tor erzielt (kassiert)
3/10
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

ALB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/3
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
2/5
Bilanz direkte Duelle

AND

Letzte 5 Spiele

ALB

0

Siege

1

Unentschieden

4

Siege

2

Erzielte Tore

10
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
1/5
Albanien bei Andorra: Die Tabellen

Widget-Platzierung unten (Rangliste) 
Albanien bei Andorra (WM Qualifikation) live anschauen: Nützliche Links

0