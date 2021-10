Am heutigen Dienstag duelliert sich der BVB (Borussia Dortmund) in der Champions League mit Ajax Amsterdam. Doch wer spielt dort überhaupt noch?

Zwei Spiele, 7:1 Tore, sechs Punkte! Ajax Amsterdam ist perfekt in die neue Champions-League-Saison gestartet. Doch am heutigen Dienstag (19. Oktober) wartet der vermeintlich beste Gegner der Gruppe, nämlich der BVB (Borussia Dortmund). Um 21.00 Uhr wird in der Johan Cruyff Arena losgelegt.

Vor nicht allzu langer Zeit stand Ajax Amsterdam sogar völlig überraschend im Halbfinale der UEFA Champions League, seinerzeit scheiterte man an Tottenham Hotspur. Damals standen auch noch Stars wie Frenkie De Jong (heute FC Barcelona), Matthijs de Ligt (heute Juventus) oder Hakim Ziyech (heute FC Chelsea) im Kader der Niederländer - diese Zeiten sind nun allerdings vorbei.

Um Euch den heutigen CL-Gegner des BVB genauer vorzustellen, werfen wir einen Blick auf die Personallage bei Ajax. Wer spielt überhaupt dort, wer ist der Cheftrainer des Vereins und auf welche Spieler muss der BVB ganz besonders achten?

Ajax Amsterdam vs. BVB (Borussia Dortmund): Das Champions-League-Spiel auf einen Blick

Duell : Ajax Amsterdam vs. BVB (Borussia Dortmund)

: Ajax Amsterdam vs. BVB (Borussia Dortmund) Datum : 19. Oktober 2021, 21 Uhr

: 19. Oktober 2021, 21 Uhr Ort : Amsterdam, Niederlande - Johan Cruyff Arena

: Amsterdam, Niederlande - Johan Cruyff Arena Schiedsrichter : Gil Manzano (Spanien)

: Gil Manzano (Spanien) Übertragung live im TV und LIVE-STREAM: Amazon Prime Video (hier gibt es alle Infos)

Ajax Amsterdam, Kader: Wer spielt eigentlich beim heutigen BVB-Gegner?

Der niederländische Top-Klub Ajax hat heute einen schweren Gegner vor der Brust. Dabei muss man vor allen Dingen Angreifer Erling Haaland unter Kontrolle bekommen, der Norweger ist nach einer Verletzung zurück beim BVB. Doch welche Akteure stehen überhaupt im Kader der heutigen Hausherren?

Der Tabellenführer der Eredivisie tritt um 21 Uhr das Match gegen Dortmund an und will die drei Punkte in Amsterdam behalten. Mit dabei im Kader von Ajax sind: Noussair Mazraoui, Sebastien Haller, Andre Onana, Daley Blind und Co.

Ajax Amsterdam: Mögliche Aufstellung gegen Borussia Dortmund

So könnte Ajax spielen: Pasveer - Mazraoui, Timber, Martinez, Blind - Alvarez, Klaassen, Gravenberch - Antony, Haller, Tadic

Ajax Amsterdam, Kader: Das sind alle Akteure des Eredivisie-Klubs

Position Rückennummer Name Nation Geburtsdatum TOR 16 Jay Gorter Niederlande 30.05.2000 24 Andre Onana Kamerun 02.04.1996 32 Remko Pasveer Niederlande 08.11.1983 52 Calvin Raatsie Niederlande 09.02.2002 51 Charlie Setford England 11.05.2004 1 Maarten Stekelenburg Niederlande 22.09.1982 ABWEHR 35 Youri Baas Niederlande 17.03.2003 17 Daley Blind Niederlande 09.03.1990 5 Sean Klaiber Suriname 13.07.1994 21 Lisandro Martinez Argentinien 18.01.1998 12 Noussair Mazraoui Marokko 14.11.1997 15 Devyne Rensch Niederlande 18.01.2003 3 Perr Schuurs Niederlande 26.11.1999 31 Nicolas Tagliafico Argentinien 31.08.1992 2 Jurrien Timber Niederlande 17.06.2001 MITTELFELD 4 Edson Alvarez Mexiko 24.10.1997 8 Ryan Gravenberch Niederlande 15.06.2002 26 Victor Jensen Dänemark 08.02.2000 6 Davy Klaassen Niederlande 21.02.1993 20 Mohammed Kudus Ghana 02.08.2000 25 Kenneth Taylor Niederlande 16.05.2002 ANGRIFF 11 Antony Brasilien 24.02.2000 23 Steven Berghuis Niederlande 19.12.1991 9 Danilo Brasilien 07.04.1999 30 Mohamed Daramy Dänemark 07.01.2002 7 David Neres Brasilien 03.03.1997 22 Sebastien Haller Elfenbeinküste 22.06.1994 19 Zakaria Labyad Marokko 09.03.1993 42 Ar'jany Martha Niederlande 04.09.2003 10 Dusan Tadic Serbien 20.11.1988

Ajax Amsterdam, Kader vs. BVB: Wer ist der Trainer?

Gecoacht wird Ajax Amsterdam von dem Niederländer Erik ten Hag. Der 51 Jahre alte Pro-Lizenzinhaber steht seit Dezember 2017 bei Ajax unter Vertrag und ist noch bis 2023 an den Klub gebunden.

Mit dem Verein aus Amsterdam hat er bereits große Erfolge feiern können. 2018/19 und 2020/21 wurde er niederländischer Meister, in beiden Spielzeiten holte man auch den Pokal - in der meisterlosen Saison 2019/20 wurde man zumindest Superpokalsieger unter ten Hag.

Zudem schaffte Ajax mit dem Cheftrainer 2018/19 den Einzug in das Halbfinale der Champions League, in dem man haarscharf gegen Tottenham scheiterte. Jedoch begeisterte die Art und Weise, wie de Jong, Tadic, de Ligt und Co. seinerzeit Fußball spielten.

Erik ten Hag: Der Trainer von Ajax Amsterdam im Kurzporträt

Name : Erik ten Hag

: Erik ten Hag Geburtstag : 02.02.1970 (51)

: 02.02.1970 (51) Geburtsort : Haaksbergen (NED)

: Haaksbergen (NED) Nationalität : Niederlande

: Niederlande Berater : SEG

: SEG Im Amt seit : 28.12.2017

: 28.12.2017 Vertrag bis : 30.06.2023

: 30.06.2023 Trainerlizenz: UEFA-Pro-Lizenz

Vor seiner Zeit bei Ajax stand ten Hag auch beim FC Bayern München II, dem FC Utrecht und den Go Ahead Eagles auf der Kommandobrücke. Zuvor bekleidete er den Co-Trainerposten bei Jugendteams von Twente Enschede und den Profis der PSV Eindhoven.

Ajax Amsterdam, Trainer: Das ist der Coaching Staff

Funktion Name Nation Geburtsdatum Cheftrainer Erik ten Hag Niederlande 02.02.1970 Co-Trainer Mitchell van der Gaag Niederlande 22.10.1971 Co-Trainer Richard Witschge Niederlande 20.09.1969 Torwart-Trainer Anton Scheutjens Niederlande 01.05.1968

Ajax Amsterdam, Kader vs. BVB: Wer sind die Stars der Mannschaft?

Dusan Tadic: Eine der vielleicht besten Neuverpflichtungen in der Geschichte von Ajax. Mit seiner Erfahrung und seinen Qualitäten ist er einer der Leader des Teams. Tadic ist fast in jedem Spiel an Toren direkt beteiligt. Transfermarkt siedelt seinen Marktwert derzeit auf 16 Millionen Euro an, aber für Ajax ist er weit mehr wert.

Normalerweise spielt er auf der linken Außenbahn, aber in großen Matches setzte Erik ten Hag ihn auch schon einmal als Mittelstürmer ein. Goal-Redakteur Yanick Vos schätzt, dass Tadic gegen Dortmund auf der linken Seite spielt, Sebastien Haller dagegen zentral vorne drin agieren wird.



Daley Blind: Der niederländische Nationalspieler spielt für Ajax ebenfalls eine wichtige Rolle. In den letzten Saisons wurde er als Innenverteidiger aufgestellt, doch in dieser Spielzeit beorderte ten Hag Jurrien Timber und Lisandro Martinez in die Zentrale. Aus diesem Grund kickt Blind derzeit einmal mehr als Linksverteidiger. Wegen dieser Rochade sitzt der argentinische Nationalspieler Nicolas Tagliafico derzeit nur auf der Bank. Ein Nachteil von Blinds Spiel ist seine fehlende Geschwindigkeit, er hat jedoch seine Stärken in der Übersicht und dem Spiel zwischen den Linien.



Davy Klaassen: Bei Everton hatte Davy Klaassen keinen Erfolg, mit Werder Bremen spielte er bis zum Schluss gegen den Abstieg, aber seit seiner Rückkehr zu Ajax ist er auch wieder Stammspieler der holländischen Nationalmannschaft. In den Niederlanden wird er "Mister 1:0" genannt, weil er sehr oft das erste Tor in Spielen erzielt.

Da er jüngst erst von einer Verletzung zurückkehrte, befand er sich in den letzten Wochen oft auf der Bank. Während seiner Verletzung spielte Rechtsaußen Steven Berghuis auf seiner Position und machte seine Sache gut. Letzten Samstag spielte Klaassen sogar auf der 10, Berghuis dagegen rechts, da der brasilianische Nationalspieler Antony noch nicht zur Verfügung stand.

Die große Frage vor dem Match gegen den BVB ist, ob Ajax mit Klaassen oder mit Berghuis auf der Zehn agieren wird. Geht es nach Goal-Redakteur Yanick Vos, wird Klaassen beginnen. Denn: Seine große Erfahrung ist wichtig für die Balance im Team.



Edson Alvarez: Er ist laut Vos eigentlich kein typischer Ajax-Akteur, denn er ist kein "Schönspieler" wie es unter anderem Frenkie de Jong war. Doch aufgrund seiner defensiven Fähigkeiten und seiner Arbeitsmoral ist er einer der wichtigsten Spieler von Ajax im Mittelfeld.

Jurrien Timber: Timber wird der Anführer der Zukunft sein, aktuell sind es noch Tadic, Klaassen und Blind. Zusammen mit Gravenberch und Antony ist er das größte Talent im Kader des Klubs. Er ist erst 20 Jahre alt, spielt aber bereits jetzt wie ein Veteran. Timber ist ein Jugendprodukt von Ajax und war die größte Überraschung für den ehemaligen Nationaltrainer Frank de Boer im letzten Sommer. Timber ist sehr ballsicher und für seine doch geringe Körpergröße mit einem guten Kopfballtiming ausgestattet. Nach Matthijs de Ligt ist Timber der nächste Innenverteidiger, der die Spitze erreichen kann. Er ist auch unter den Top 20 für den diesjährigen Golden Boy Award.

Ajax Amsterdam, Kader: Wer ist der Player to Watch?

Einer, auf den nicht nur der BVB am heutigen Dienstag ein Auge werfen muss, sondern wer auch eine große Zukunft vor sich hat, ist Antony. Der 21-Jährige steht seit Sommer 2020 im Kader von Ajax und ist auf der rechten Offensivseite beheimatet.

Der Linksfuß gilt als gefährliche Waffe in der Offensive und stellte dies jüngst gegen Sporting in der UCL auch unter Beweis. Zudem gewann er im zurückliegenden Sommer mit Brasilien die Olympischen Spiele und feierte vor kurzem auch sein Debüt für die Selecao. Dabei gab es sogar ein Lob von einem gestandenen Star der Szene.

"Was diese Jungs als Newcomer zeigen, habe ich in den über zehn Jahren mit der brasilianischen Mannschaft kaum gesehen", sagte Chelsea-Verteidiger Thiago Silva über Antony und Co. im Gespräch mit UOL Esporte.

Ajax Amsterdam: Antony im Kurzporträt