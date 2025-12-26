In der Gruppe B beim Afrika Cup kommt es am Freitag (26. Dezember) zur Begegnung zwischen Ägypten und Südafrika. Das Stade Adrar fungiert hierbei als Schauplatz. Und der Anpfiff in Agadir ertönt um 16.00 Uhr.

Im Spiel zwischen den Pharaonen und den Bafana Bafana trifft die Nummer 35. der Welt auf den 61. im FIFA Ranking.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Ägypten vs. Südafrika heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Wer zeigt / überträgt Ägypten vs. Südafrika heute im Live Stream und live im TV?

Am zweiten Spieltag des Afrika Cups steht für Ägypten also das Duell mit Südafrika an, und Ihr könnt ab 16.00 Uhr live bei DAZN einschalten. Benötigt wird dafür das Super Sports Paket, das aktuell für 19,99 Euro im Jahresabo oder 24,99 Euro bei monatlicher Laufzeit angeboten wird. Wer darüber hinaus Zugriff auf das komplette Angebot haben möchte, entscheidet sich für das Unlimited Paket, das mit 34,99 Euro im Jahresabo oder 44,99 Euro pro Monat veranschlagt ist.

Auch MagentaSport gehört zu den Optionen – hier beginnen die Vorberichte bereits um 15.45 Uhr. MagentaTV-Bestandskunden zahlen für das Zusatzpaket 9,95 Euro im Jahresabo oder 14,95 Euro pro Monat. Ohne bestehenden MagentaTV-Vertrag liegen die Kosten bei 14,95 Euro im Jahres- beziehungsweise 19,95 Euro im Monatsabo.

Zusätzlich wird die Partie in Agadir bei Sportdigital TV sowie im Live-Stream übertragen. Die Vorberichterstattung startet dort ebenfalls um 15.45 Uhr und damit eine Viertelstunde vor dem Anstoß um 16.00 Uhr. Für den Stream stehen ein Tagespass für 2,99 Euro, ein Monatspass für 4,99 Euro oder ein Jahrespass für 44,99 Euro zur Auswahl, was umgerechnet 3,75 Euro pro Monat ergibt.

Spiel Ägypten - Südafrika Wettbewerb Afrika Cup, Gruppe B Datum Freitag, 26. Dezember 2025 Uhrzeit 16.00 Uhr Ort Stade Adrar (Agadir)

Ägypten nimmt zum 27. Mal an einem Afrika Cup teil und peilt den achten Titel – und den ersten seit 2010 – an. Nach einem zweiten Platz von Anfang 2022 war für die Pharaonen vor knapp zwei Jahren im Achtelfinale Endstation. Zum Auftakt gelang am Montagabend ein 2:1 gegen Simbabwe.

Die südafrikanische Nationalmannschaft bestreitet ihre zwölfte Afrikameisterschaft. Mit einem dritten Platz vor knapp zwei Jahren kehrten die Bafana Bafana erstmals seit 2000 aufs Podest zurück. Zum Start in die Gruppe B gelang ihnen am Montag ein 2:1 gegen Angola.

