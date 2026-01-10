Im Viertelfinale beim Afrika Cup kommt es am Samstag (10. Januar) zum Aufeinandertreffen zwischen Ägypten und der Elfenbeinküste. Das Stade Adrar dient als Schauplatz. Und der Anpfiff in Agadir erfolgt um 20.00 Uhr.

In der Partie zwischen den Pharaonen und den Elefanten trifft die Nummer 35. der Welt auf den den 42. im FIFA Ranking.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Ägypten vs. Elfenbeinküste heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Wer zeigt / überträgt Ägypten vs. Elfenbeinküste (Afrika Cup) heute im Live Stream und live im TV?

Das Viertelfinale beim Afrika Cup zwischen Ägypten und der Elfenbeinküste könnt Ihr ab 20.00 Uhr live bei DAZN verfolgen. Hierfür benötigt Ihr das Super Sports Paket, dieses gibt es aktuell für 19,99 Euro im Jahresabo oder 24,99 Euro bei monatlicher Buchung. Alternativ steht auch das Unlimited-Paket zur Auswahl – allerdings für 34,99 Euro im Jahresvertrag bzw. 44,99 Euro pro Monat.

Eine weitere Option bildet MagentaSport, wo die Vorberichte um 19.30 Uhr beginnen. Als MagentaTV-Bestandskunden bezahlt Ihr 9,95 Euro im Jahresabo oder 14,95 Euro monatlich. Andernfalls belaufen sich die Kosten bei 14,95 Euro im Jahres- bzw. 19,95 Euro im Monatsvertrag.

Zusätzlich wird das Kräftemessen in Agadir bei Sportdigital TV sowie im Live-Stream ausgestrahlt. Auch hier läuft die Vorberichterstattung ab 19.30 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Anstoß um 20.00 Uhr. Für die Streams benötigt Ihr einen kostenlosen Zugang – es stehen ein Tagespass für 2,99 Euro, ein Monatspass für 4,99 Euro oder ein Jahrespass für 44,99 Euro zur Verfügung.

Ägypten setzte sich im Achtelfinale erst in der Verlängerung gegen Benin mit 3:1 durch. Die Gruppe B hatten die Pharaonen mit sieben Punkten und einem mehr als Südafrika als Erster abgeschlossen.

Der Titelverteidiger aus der Elfenbeinküste bezwang zum Auftakt der K.o.-Phase Burkina Fase mit 3:0. Zuvor hatten die Ivorer die Gruppe F mit sieben Zählern und punktgleich mit Kamerun beendet.

