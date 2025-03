Derbyzeit in Liga 3! 1860 München hat am Samstag die SpVgg Unterhaching zu Gast. Wird das Spiel live im Free TV übertragen?

Am Samstagnachmittag steht in der 3. Liga ein Derby auf dem Programm, wenn 1860 München in einem prestigeträchtigen Duell die SpVgg Unterhaching empfängt. Die Partie wird um 16.30 Uhr angepfiffen.

Wer auf eine Übertragung von 1860 vs. Haching im Free-TV gehofft hatte, wird allerdings enttäuscht. Heute sind zwei andere Spiele aus der 3. Liga frei empfangbar zu sehen, 1860 München gegen Unterhaching läuft ausschließlich live im Pay-TV bei MagentaSport. Hier benötigt Ihr ein Abo, um die Partie schauen zu können.

1860 München vs. SpVgg Unterhaching heute im Live Stream und live im TV: Die Daten zum Spiel

Spiel 1860 München vs. SpVgg Unterhaching Wettbewerb 3. Liga, 29. Spieltag Datum Samstag, 15. März 2025 Uhrzeit 16.30 Uhr Ort Stadion an der Grünwalder Straße (München)

Wer zeigt / überträgt 1860 München vs. SpVgg Unterhaching heute im Live Stream und live im Free TV?

Wer zeigt / überträgt 1860 München vs. SpVgg Unterhaching? Die aktuelle Lage

1860 München News

1860 plagen zwar weiterhin Abstiegssorgen, die Tendenz ging beim Tabellenzwölften der 3. Liga aber zuletzt nach oben. Seit drei Spielen sind die Löwen ungeschlagen, Siegen gegen die Zweitvertretungen von Hannover 96 und Borussia Dortmund folgte zuletzt am Mittwoch ein 0:0 bei Wehen Wiesbaden.

Die Aufstellung von 1860:

Unterhaching News

Der Tabellenletzte aus Unterhaching ist kaum noch zu retten und muss bei 14 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer bereits mit den Planungen für die Regionalliga beginnen.

Nur ein Sieg im Derby bei 1860 würde ganz zarte Hoffnungen darauf, den Klassenerhalt doch noch zu schaffen, aufrecht erhalten. Gravierend: Von den zurückliegenden 23 Ligaspielen hat Haching lediglich ein einziges gewonnen, auch die jüngere Vergangenheit spricht mit nur einem Punkt aus den letzten drei Spielen eine klare Sprache. Unter der Woche hatte man zuhause gegen Verl 1:2 verloren.

Die Aufstellung von Unterhaching:

Wird 1860 München vs. SpVgg Unterhaching heute live im Free TV gezeigt / übertragen? Die Bilanz

Duelle insgesamt 23 Siege 1860 8 Siege Haching 10 Unentschieden 5 Bisher letztes Duell 1860 vs. Unterhaching 1:3 (Landespokal Bayern, 16. November 2024)

