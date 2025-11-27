In der Conference League kommt es am Donnerstag (27. November) zur Partie vom 1. FSV Mainz 05 bei Universitatea Craiova. Diese steigt im Stadionul Ion Oblemenco. Der Anpfiff in Rumänien ertönt um 18.45 Uhr.

Nach jeweils drei Auftritten in der Conference League halten Universitatea Craiova und der 1. FSV Mainz 05 bei vier und neun Punkten.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr 1. FSV Mainz 05 bei Universitatea Craiova heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Wer zeigt / überträgt 1. FSV Mainz 05 bei Universitatea Craiova heute im Live Stream und live im Free TV?

Ihr könnt das Spiel zwischen Universitatea Craiova und dem 1. FSV Mainz 05 sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz bei RTL+ via STREAM schauen. Eine halbe Stunde zuvor beginnt um 18.15 Uhr die Sendung Matchday – dort kommen Moderatorin Jana Wosnitza, Experte Patrick Helmes und Community-Host Julius Fellermann zum Einsatz. Anschließend fungieren Jochen Stutzky in voller Länge bzw. Klaus Veltman in der Konferenz als Kommentatoren. Doch bei RTL+ kommt Ihr nicht um das Premium, Max oder Family-Modell um 8,99 Euro, 12,99 Euro bzw. 18,99 Euro herum.

Spiel Universitatea Craiova - 1. FSV Mainz 05 Wettbewerb Conference League, Ligaphase, 4. Spieltag Datum Donnerstag, 27. November 2025 Uhrzeit 18.45 Uhr Ort Stadionul Ion Oblemenco (Craiova)

Anstoßzeit 1. FSV Mainz 05 bei Universitatea Craiova

1. FSV Mainz 05 bei Universitatea Craiova: Aufstellungen

News über Universitatea Craiova

Universitatea Craiova bestreitet das Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 drei Wochen nach einem 1:0 bei Rapid Wien. Damit gelang nach einem 0:1 bei Rakow Czestochowa und einem 1:1 gegen den FC Noah der erste Dreier.

News über den 1. FSV Mainz 05

Der 1. FSV Mainz 05 gewann alle bisherigen Auftritte in der Ligaphase der Conference League. Zunächst gelang ihnen das mit zwei 1:0 bei Omonia Nikosia sowie gegen Zrinjski Mostar. Am 6. November setzten sie sich gegen den AC Florenz mit 2:1 durch.

Form

Bilanz direkte Duelle

1. FSV Mainz 05 bei Universitatea Craiova: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Wer sich im Ausland befindet, kann mit einem VPN weiterhin alle Spiele der Conference League sehen. Mit NordVPN lässt sich eine sichere Verbindung herstellen, um DAZN oder andere Anbieter zu nutzen – zuverlässig, schnell und weltweit abrufbar.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPN Jetzt anmelden

1. FSV Mainz 05 bei Universitatea Craiova (Conference League) live anschauen: Nützliche Links