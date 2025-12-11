Am heutigen Donnerstag, 11. Dezember, treffen im 5. Spieltag der Conference LeagueLech Posen und der 1. FSV Mainz 05 aufeinander. Anstoß im Stadion Miejski in Posen ist um 21 Uhr. Als Schiedsrichter wird Andrei Chivulete aus Rumänien die Partie leiten.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt 1. FSV Mainz 05 bei Lech Posen heute live im Free TV und im Livestream?

Die Begegnung zwischen Lech Posen und dem 1. FSV Mainz 05 wird heute ausschließlich im Livestream bei RTL+ übertragen. Eine Ausstrahlung im linearen TV gibt es nicht. Der Stream startet bereits 20 Minuten vor Anpfiff um 20.40 Uhr.

Über RTL+ könnt Ihr außerdem eine Konferenz verfolgen, in der ausgewählte Partien der Europa- und Conference League live gezeigt werden – die Partie der Mainzer ist natürlich ebenfalls dabei.

News über Lech Poznan

Am vergangenen Wochenende kam Lech Posen in der polnischen Ekstraklasa zu einem 2:2-Unentschieden beim KS Cracovia. Die Tore für die Gastgeber erzielten Ishak und Gholizadeh. Damit bleibt Lech Posen weiterhin im Mittelfeld der heimischen Tabelle.

In der Europa League zeigt sich ein ähnliches Bild: Mit sechs Punkten aus vier Spielen liegt das Team derzeit auf Platz 16.

News über Mainz 05

In der Bundesliga musste der 1. FSV Mainz 05 am vergangenen Wochenende eine 0:1-Niederlage gegen Gladbach hinnehmen. Dies führte zur Trennung von Trainer Bo Henriksen. Neuer Coach der Mainzer ist nun Urs Fischer, der zuvor bei Union Berlin tätig war.

Während es in der Bundesliga weiterhin nicht rund läuft und Mainz auf dem letzten Tabellenplatz rangiert, präsentiert sich die Mannschaft in der Conference League deutlich erfolgreicher: Mit neun Punkten aus vier Spielen steht der FSV aktuell auf Platz fünf und würde damit direkt ins Achtelfinale einziehen.

