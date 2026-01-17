In der 3. Liga kommt es am Samstag (17. Januar) zur Begegnung zwischen 1. FC Saarbrücken und dem Energie Cottbus. Diese findet im Ludwigspark Stadion statt. Der Anstoß erfolgt um 14.00 Uhr.

Nach jeweils 19 Drittliga-Auftritten halten der 1. FC Saarbrücken und Energie Cottbus bei 22 und 36 Punkten.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr 1. FC Saarbrücken vs. Energie Cottbus heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Saarbrücken vs. Energie Cottbus heute im Live Stream und live im Free TV?

Das Heimspiel des 1. FC Saarbrücken gegen Energie Cottbus ist live im Free-TV zu sehen. SR, SWR und RBB steigen ab 13.55 Uhr in die Übertragung ein. Kommentiert wird die Partie von Frank Grundhever, Anne Hilt führt als Moderatorin durch die Sendung, Sebastian Jacob ist als Experte dabei.

Parallel dazu könnt Ihr die Begegnung auch bei MagentaSport verfolgen – wahlweise als Einzelspiel oder innerhalb der Konferenz. Beim Einzelspiel beginnt die Übertragung um 13.45 Uhr, mit Konstantin Klostermann in der Moderation und Michael Bollenbacher am Kommentar. Die Konferenz startet bereits um 13.30 Uhr, hier übernimmt Sascha Bandermannh die Moderation, unterstützt von Steven Ruprecht als Experte.

Preislich gilt bei MagentaSport: MagentaTV-Bestandskunden zahlen 9,95 Euro im Jahresabo oder 14,95 Euro monatlich. Ohne bestehenden MagentaTV-Vertrag liegt der Preis bei 14,95 Euro pro Jahr beziehungsweise 19,95 Euro im Monatsabo.

Spiel 1. FC Saarbrücken - Energie Cottbus Wettbewerb 3. Liga, 20. Spieltag Datum Samstag, 17. Januar 2026 Uhrzeit 14.00 Uhr Ort Ludwigspark Stadion (Saarbrücken)

Der 1. FC Saarbrücken gewann zuletzt Mitte September mit einem 2:1 gegen Schweinfurt. Unmittelbar vor der Pause verzeichnete man ein 2:2 gegen Hoffenheim II und ein 1:1 in Rostock.

Nach drei Siegen am Stück endete das Vorjahr für Energie Cottbus mit einem Punkt aus zwei Meisterschaftsspielen. Einem 1:3 in Wiesbaden folgte ein 2:2 gegen Jahn Regensburg.

Wer sich im Ausland befindet, kann mit einem VPN weiterhin alle Spiele der 3. Liga sehen. Mit NordVPN lässt sich eine sichere Verbindung herstellen, um DAZN oder andere Anbieter zu nutzen - zuverlässig, schnell und weltweit abrufbar.

