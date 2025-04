Wer zeigt / überträgt 1. FC Saarbrücken vs. Dynamo Dresden (3. Liga) heute im Live Stream und live im Free TV?

Aufstiegskracher in Liga 3, Saarbrücken hat Dynamo Dresden zu Gast. Hier erfahrt Ihr, ob das Spiel live im Free-TV übertragen wird.

Heißes Duell in der 3. Liga! Am Sonntag (20. April) empfängt der 1. FC Saarbrücken vor heimischer Kulisse Dynamo Dresden. Angepfiffen wird die Partie zwischen den beiden Spitzenteams heute um 13.30 Uhr.

Sowohl Saarbrücken- als auch Dresden-Fans hoffen bei einem solchen Topspiel, bei dem es zwischen dem Vierten und dem Zweiten um den Aufstieg geht, dass es live im Free-TV übertragen wird. Hier müssen wir Euch jedoch enttäuschen: Es wird keine Übertragung von Saarbrücken vs. Dresden im frei empfangbaren Fernsehen geben. Weder SR oder SWR noch MDR haben das Spiel am Ostersonntag im Programm.

Stattdessen müsst Ihr Euch ein Abo bei MagentaSport zulegen, um das Gastspiel Dynamos in Saarbrücken live sehen zu können. Bei dem Pay-TV-Sender sind sämtliche Spiele aus der 3. Liga live zu sehen.

1. FC Saarbrücken vs. Dynamo Dresden (3. Liga) heute im Live Stream und live im Free TV? Die Daten zum Spiel

Spiel 1. FC Saarbrücken vs. Dynamo Dresden Wettbewerb 3. Liga, 34. Spieltag Datum Sonntag, 20. April 2025 Uhrzeit 13.30 Uhr Spielort Ludwigsparkstadion, Saarbrücken

Wer zeigt / überträgt 1. FC Saarbrücken vs. Dynamo Dresden (3. Liga) heute im Live Stream und live im TV?

1. FC Saarbrücken vs. Dynamo Dresden heute live im Free TV? Vor dem Spiel

1. FC Saarbrücken News

Die Saarländer blieben in der Liga zuletzt viermal in Folge ungeschlagen, wobei man am vergangenen Wochenende bei Wehen Wiesbaden nicht über ein 1:1 hinaus kam.

Mit einem Heimsieg gegen Dresden würde sich Saarbrücken wieder Relegationsplatz 3 schnappen, Energie Cottbus von dort wieder verdrängen. Zudem würde man den Rückstand auf das zweitplatzierte Dynamo auf einen Punkt verkürzen.

Dynamo Dresden News

Dresden will sich am Sonntag Platz eins zurückholen, nachdem die Sachsen vorübergehend von Arminia Bielefeld, das am Samstag Rostock mit 4:0 bezwingen konnte, von der Spitze verdrängt wurden.

Dynamo blieb allerdings zuletzt zweimal in Folge sieglos, verlor am vergangenen Wochenende überraschend zuhause gegen den VfL Osnabrück.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Saarbrücken vs. Dynamo Dresden heute im Live Stream und live im Free TV? Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 15 Siege Saarbrücken 7 Siege Dresden 4 Unentschieden 4 Bisher letztes Duell Dresden vs. Saarbrücken 1:1 (3. Liga, 23. November 2024)

