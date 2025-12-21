In der 2. Bundesliga kommt es am Sonntag (21. Dezember) zur Partie vom 1. FC Nürnberg gegen Hannover 96. Diese geht im Max-Morlock-Stadion über die Bühne. Dort erfolgt der Anstoß um 13.30 Uhr.

Nach jeweils 16 Zweitliga-Auftritten halten der 1. FC Nürnberg und Hannover 96 bei 19 und 29 Punkten.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr 1. FC Nürnberg vs. Hannover 96 heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Nürnberg vs. Hannover 96 heute im Livestream und live im TV?

Ihr könnt das Aufeinandertreffen in der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Nürnberg und Hannover 96 sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz bei Sky sehen. Die Vorberichte starten um 13.00 Uhr – danach werdet Ihr zum Spiel im Max-Morlock-Stadion bei Sky Sport Bundesliga 3 bzw. bei Sky Sport Bundesliga 1 fündig.

Yannick Erkenbrecher sowie Torsten Kunde zeichnen sich am Freitag für die Moderation bzw. für den Kommentar verantwortlich. Für die Übertragung im Fernsehen und via Sky Go kommt Ihr nicht um das Bundesliga-Paket herum. Zudem könnt Ihr WOW nutzen – dabei bezahlt Ihr für das Abo 29,99 Euro bzw. ohne Jahresvertrag 44,99 Euro.

Spiel FC Nürnberg - Hannover 96 Wettbewerb 2. Bundesliga, 17. Spieltag Datum Sonntag, 21. Dezember 2025 Uhrzeit 13.30 Uhr Ort Max-Morlock-Stadion (Nürnberg)

Der FC Nürnberg verlor vor einer Woche das Traditionsduell bei Schalke mit 0:1 und zum zweiten Mal binnen drei Meisterschaftsspielen. Nach dem 0:3 in Magdeburg war der Club im Frankenderby gegen Greuther Fürth nicht über ein 2:2 hinausgekommen.

Hannover 96 verzeichnete vor acht Tagen mit einer Nullnummer gegen Bochum das zweite Unentschieden am Stück. Vor einem 2:2 in Münster hatten die Rothosen ein 2:0 in Paderborn sowie ein 3:0 gegen den Karlsruher SC eingefädelt.

