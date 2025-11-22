In der 2. Bundesliga kommt es am Samstag (22. November) zur Partie vom 1. FC Magdeburg bei Fortuna Düsseldorf. Diese steigt in der Merkur Spiel-Arena. Der Anpfiff erfolgt um 13.00 Uhr.

Premier League, 2. Bundesliga, DFB-Pokal und mehr live sehen Jetzt bei WOW anmelden!

Nach jeweils zwölf Zweitliga-Begegnungen halten Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Magdeburg bei elf und sieben Punkten.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr 1. FC Magdeburg bei Fortuna Düsseldorf heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Magdeburg bei Fortuna Düsseldorf heute im Live Stream und live im Free TV?

Ihr könnt das Kräftemessen zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Magdeburg sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz bei Sky mitverfolgen. Die Vorberichte starten um 12.30 Uhr, danach liegt Ihr bei Sky Sport Bundesliga 4 bzw. bei Sky Sport Bundesliga 2 richtig. Stefan Hempel moderiert und Toni Tomic fungiert als Kommentator. Für die Ausstrahlung im TV und auf Sky Go benötigt Ihr das Bundesliga-Paket. Alternativ könnt Ihr WOW heranziehen - damit bezahlt Ihr für das Abo 29,99 Euro (im Jahresvertrag) bzw. 44,99 Euro.

Spiel Fortuna Düsseldorf - 1. FC Magdeburg Wettbewerb 2. Bundesliga, 13. Spieltag Datum Samstag, 22. November 2025 Uhrzeit 13.00 Uhr Ort Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf)

Anstoßzeit 1. FC Magdeburg bei Fortuna Düsseldorf

1. FC Magdeburg bei Fortuna Düsseldorf: Aufstellungen

News über Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf unterlag am 9. November bei Holstein Kiel mit 0:1. Bei den Störchen verlor F95 zum dritten Mal in vier Spieltagen. Der einzige Punktgewinn kam in der jüngsten Heimpartie mit einem 1:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern zustande.

News über den 1. FC Magdeburg

Die 1. FC Magdeburg verlor beide bisherigen Auftritte im November. Denn nach einem 0:2 in Bochum setzte es vor zwei Wochen ein 0:1 gegen den SC Paderborn. In der zweiten Oktober-Hälfte hatte der FCM eine Nullnummer in Darmstadt und ein 2:0 gegen Preußen Münster erreicht.

Form

Bilanz direkte Duelle

1. FC Magdeburg bei Fortuna Düsseldorf: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Wer sich im Ausland befindet, kann mit einem VPN weiterhin alle Spiele der 2. Bundesliga sehen. Mit NordVPN lässt sich eine sichere Verbindung herstellen, um DAZN oder andere Anbieter zu nutzen - zuverlässig, schnell und weltweit abrufbar.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPN Jetzt anmelden

1. FC Magdeburg bei Fortuna Düsseldorf (2. Bundesliga) live anschauen: Nützliche Links