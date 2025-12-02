Im DFB Pokal kommt es am Dienstag (2. Dezember) zur Partie vom 1. FC Kaiserslautern bei Hertha BSC. Diese steigt im Olympiastadion statt. Der Anpfiff in Berlin ertönt um 18.00 Uhr.

Nach jeweils 14 Zweitliga-Partien halten Hertha BSC und der 1. FC Kaiserslautern bei 26 und 23 Zählern.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr 1. FC Kaiserslautern (FCK) bei Hertha BSC heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern (FCK) bei Hertha BSC (DFB Pokal) heute live im Free TV und Stream?

Ihr könnt das Kräftemessen im DFB Pokal zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Kaiserslautern in voller Länge sowie in der Konferenz. Die Vorberichte beginnt um 17.30 Uhr – und das Einzelspiel findet Ihr bei Sky Sport 3. Die Konferenz könnt Ihr Euch hingegen bei Sky Sport Mix HD, bei Sky Sport Top Event HD sowie bei Sky Sport 1 HD anschauen. Möchtet Ihr das Spiel im Olympiastadion im Fernseher oder bei Sky Go mitverfolgen, benötigt Ihr das Sport-Paket. Zudem könnt Ihr via STREAM WOW heranziehen – hierbei müsst Ihr für das Abo 29,99 Euro (im Jahresabo) bzw. 44,99 Euro in die Hand nehmen.

Spiel Hertha BSC - 1. FC Kaiserslautern Wettbewerb DFB Pokal, Achtelfinale Datum Dienstag, 2. Dezember 2025 Uhrzeit 18.00 Uhr Ort Olympiastadion (Berlin)

Hertha BSC gewann am 18. August bei Preußen Münster mit 1:0. Danach bezwang die Alte Dame am 28. Oktober den SV Elversberg mit 3:0.

Der 1. FC Kaiserslautern startete am 17. August mit 7:0 beim RSV Eintracht in den DFB Pokal 2025/26. Anschließend setzten sich die Roten Teufel am 29. Oktober bei Greuther Fürth mit 1:0 durch.

