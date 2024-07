Spanien trifft am Sonntag auf England. Hier erfahrt Ihr, wo das Finale der EM 2024 im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

Bei der EM 2024 findet das Finale statt. Dabei bekommt es Spanien am Sonntag (14. Juli) mit England zu tun. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

Das Berliner Olympiastadion dient als Schauplatz der Partie zwischen der Furia Roja und den Three Lions. Spanien und England stellen mit Stand 20. Juni den Achten und den Fünften der Weltrangliste dar.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Spanien vs. England im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Spanien vs. England, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Spanien – England Wettbewerb EM 2024, Finale Datum Sonntag, 14. Juli 2024 Uhrzeit 21 Uhr Ort Olympiastadion Berlin

Wer zeigt / überträgt Spanien vs. England (EM Finale) live im Free TV und im LIVE STREAM?

Spanien vs. England im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Spanien-News

Die spanische Nationalmannschaft entschied am Dienstag ihr Halbfinale gegen Frankreich mit 2:1 für sich. Lamine Yamal (21.) und Dani Olmo (25.) zeichneten sich für die Tore verantwortlich.

Das Team von Luis de la Fuente hatte die Gruppe B der vollen Punktanzahl von neun Zählern abgeschlossen.

Daraufhin bezwang die Furia Roja in der K.o.-Phase zunächst Georgien (4:1) und Deutschland (2:1 n.V.) bezwungen.

Die Aufstellung von Spanien:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

England-News

Die englische Auswahl setzte sich am Mittwoch in ihrem Halbfinale gegen die Niederlande mit 2:1 durch. Nach einem frühen Rückstand netzten Harry Kane via Elfmeter (18.) und Ollie Watkins (90.) ein.

Die von Gareth Southgate betreute Mannschaft hatte die Gruppe C mit fünf Zählern als Erster beendet.

Anschließend bezwangen die Three Lions zunächst die Slowakei nach der Verlängerung (2:1). Es folgte der Sieg im Viertelfinale gegen die Schweiz im Elfmeterschießen (5:3).

Die Aufstellung von England:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Spanien gegen England live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 27 Siege Spanien 10 Siege England 14 Unentschieden 3 Letztes Duell Spanien vs. England 2:3 (Nations League, 15. Oktober 2018)

