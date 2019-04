Wer zeigt / überträgt Manchester United vs. FC Barcelona live im TV und LIVE-STREAM - alles zur Übertragung der Champions League bei Sky und DAZN

Es ist der Viertelfinal-Kracher der Champions League: ManUnited gegen Barca. Goal sagt Euch, wer das Hinspiel live im TV und im LIVE-STREAM überträgt.

Ein echter Kracher, der da im Viertelfinale der UEFA ausgelost wurde: Englands Rekordmeister trifft auf den Titelfavoriten . Das Hinspiel steigt am Mittwochabend um 21 Uhr im Stadion des Premier-League-Klubs.

Manchester United ist unter Ole Gunnar Solskjaer zu alter Stärke zurückgekehrt und hat sich vor allem in der Premier League wieder stabilisiert. In der Champions League gelang im Achtelfinale bereits die faustdicke Überraschung: Rashford und Co. schalteten Mitfavorit PSG nach einer 0:2-Hinspielniederlage in Manchester noch mit einem 3:1-Auswärtserfolg aus. Nun will man gegen den Favoriten aus bestehen.

Deutlich leichter ging da der Viertelfinaleinzug des FC Barcelona von der Hand. Die Katalanen sicherten sich mit einem 5:1-Erfolg über Olympique Lyon das Ticket für die Runde der letzten Acht. Da man in der Liga schon so gut wie sicher als Meister feststeht, gilt der Fokus von Lionel Messi und seinen Kollegen nun der Champions League.

Manchester United gegen FC Barcelona. Wer zeigt / überträgt das Viertelfinale der UEFA Champions League live im TV und im LIVE-STREAM? Goal liefert alle Informationen dazu.

Wer zeigt / überträgt Manchester United vs. FC Barcelona live im TV?

Das Spiel zwischen Manchester United und dem FC Barcelona läuft an diesem Abend live im TV, so viel dürfen wir Euch schon einmal verraten. In diesem Abschnitt erfahrt Ihr, wie es um eine Fernseh-Übertragung zwischen ManUnited und Barca steht.

Zeigt / überträgt Sky das Duell Manchester United vs. FC Barcelona live im Pay-TV?

Alle Sky-Kunden und Abonnenten aufgepasst, für Euch gibt es gute Nachrichten: Der Pay-TV-Sender zeigt / überträgt das Spiel zwischen dem englischen Rekordmeister und dem spanischen Top-Klub live, exklusiv und in voller Länge.

Damit hat sich der Unterföhringer Sender die Rechte für die Begegnung zweier europäischer Größen gesichert, die am Mittwochabend um eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel kämpfen. Übrigens: ManUnited - Barca ist auch Teil der Sky-CL-Konferenz.

Neben Sky besitzt auch der Streamingsender DAZN Rechte für die Übertragung der UEFA Champions League live im TV. Welche Begegnungen am Mittwoch bei DAZN zu sehen sind, erfahrt Ihr in einem eigenen Artikel auf unserer Seite.

Wer legt fest, welche Partien live bei Sky bzw. DAZN gezeigt / übertragen werden? Ganz einfach ist das nicht, denn mittels eines komplexen Picking-Systems wird dies entschieden.

Auf Sky Sport 1 und Sky Sport 2 (auch in HD) könnt Ihr am Mittwoch live mit dabei sein, wenn die Vorberichte zu Manchester United gegen Barcelona beginnen. Folgendes Sky-Team steht Euch zur Verfügung: Moderation: Michael Leopold, Experten: Lothar Matthäus & Erik Meijer, Gäste: Mladen Petric & Roman Mandelc.

Zeigt / überträgt das Free-TV Manchester United vs. FC Barcelona kostenlos im Free-TV?

Traumhafte Champions-League-Abende im Free-TV sind seit dieser Saison Geschichte. Von 2013 bis 2018 zeigte das ZDF noch jeweils eine Partie pro Spieltag, das ist nun allerdings nicht mehr der Fall. Deswegen wird ManUnited gegen Barca nicht live im Free-TV gezeigt / übertragen.

Auch bei der ARD, RTL oder Sat1 sind keine Live-Bilder von Manchester United vs. FC Barcelona zu sehen.

Alternativ könnt Ihr einen LIVE-STREAM bemühen, um die Champions-League-Partie zwischen Manchester United und dem FC Barcelona zu sehen. Wie's geht, erfahrt Ihr in den kommenden Abschnitten.

Wer zeigt / überträgt Manchester United vs. FC Barcelona im LIVE-STREAM?

Ihr ärgert Euch, dass das Spiel zwischen den beiden Größen des europäischen Fußballs keine Rolle im Free-TV spielt. Dann vergesst jedoch nicht, dass die Begegnung auch live im Stream gezeigt / übertragen wird. Denn die vollen 90 Minuten laufen am Mittwochabend beim LIVE-STREAM von Sky.

Zeigt / überträgt Sky Go Manchester United vs. FC Barcelona im LIVE-STREAM?

Weil das Spiel Manchester United gegen Barcelona in voller Länge bei Sky live im TV läuft, darf der Pay-TV-Sender die Partie auch beim hauseigenen Streamingportal Sky Go zeigen.

Dort gibt es neben dem Einzelspiel auch die Sky-Konferenz zu sehen, in der auch die zweite Begegnung des Abends zwischen Amsterdam und in Ausschnitten gezeigt / übertragen wird.

Zeigt / überträgt Sky Ticket Manchester United vs. FC Barcelona live im Stream?

Bei Sky Ticket verhält es sich wie bei Sky Go - das komplette Spiel ist hier ebenfalls live zu sehen, dort werden also nicht nur Bilder aus Manchester in der Konferenz zu sehen sein.

Das Supersport-Ticket, dass einem einen Monat Zugang zu Streams für die , der Champions League und dem verschafft, kostet im ersten Monat 9,99 Euro. Ab dem zweiten Monat erhöht sich der Preis drastisch auf 29,99 Euro monatlich für das Sport-LIVE-STREAM-Angebot.

Zeigt / überträgt DAZN Manchester United vs. FC Barcelona in voller Länge im LIVE-STREAM?

Wie Ihr bereits mitbekommen habt, hat sich Sky für die Begegnung zwischen Manchester United und dem FC Barcelona entschieden. Damit gibt es die Begegnung also nicht bei DAZN zu sehen.

Stattdessen läuft die Partie Ajax gegen Juventus ab 20.45 Uhr live und in voller Länge bei DAZN. Hinsichtlich ManUnited gegen Barca dürfen sich alle freuen, die sich nur für die Highlights interessieren bzw. das Spiel im Nachgang nochmal ansehen wollen. Der Streamingsender aus Ismaning liefert rund 40 Minuten nach der Partie den Service, das Duell im Re-Live zur Verfügung zu stellen. Zudem gibt es auch einen Highlight-Clip dazu.

Über Apps im Google-Play -Store oder Apple-Store kann die DAZN-App gratis heruntergeladen werden. Eigentümer einer Playstation 4 oder eines Amazon Fire TV Stick können sich die App ebenfalls downloaden und Spitzensport live genießen. Leider ist ManUnited gegen Barca nicht im Paket enthalten.

Alles, was Ihr dafür braucht, ist eine aktive Mitgliedschaft bei DAZN. Der erste Monat ist als Probemonat für Euch komplett kostenlos. Danach kostet eine Mitgliedschaft 9,99 Euro monatlich. Eine Abo-Pflicht gibt es dabei nicht: Man kann seine Mitgliedschaft jederzeit monatlich mit wenigen Klicks beenden. Bezahlt werden kann DAZN auf ganz viele unterschiedliche Arten.

Wer zeigt / überträgt Manchester United vs. FC Barcelona live im TV und im LIVE-STREAM? Alle Übertragungsarten in der Übersicht

Wer zeigt / überträgt Manchester United vs. FC Barcelona? Das letzte Duell

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen Manchester United und dem FC Barcelona ist sage und schreibe acht Jahre her. Damals standen sich die beiden Klubs im Finale der Champions League gegenüber. Die Katalanen gewannen im Wembley Stadium dank eines überragenden Lionel Messi mit 3:1.

Aufstellung Manchester United

Sar - Evra - Ferdinand - Silva - Valencia - Vidic - Carrick - Giggs - Park - Hernandez - Rooney

Aufstellung FC Barcelona

Valdes - Abidal - Alves - Mascherano - Pique - Busquets - Xavi - Iniesta - Pedro - Messi - Villa

Tore: 0:1 Pedro (27.), 1:1 Rooney (34.), 1:2 Messi (54.), 1:3 David Villa (69.)