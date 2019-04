Wer zeigt / überträgt Ajax Amsterdam vs. Juventus Turin live im TV und LIVE-STREAM? Sky oder DAZN - Alle Infos zur Übertragung der Champions League

Ajax will gegen Juve den nächsten Favoriten rauskegeln! Wir erklären Euch, wo Ihr Ajax vs. Juventus im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Es war DIE Überraschung im Champions-League-Achtelfinale, als Ajax Amsterdam Titelverteidiger bezwang. Muss jetzt auch zittern? Teil eins des Viertelfinals startet am Mittwoch um 21 Uhr in der Johan-Cruyff-Arena.

und Juventus schafften jeweils den Einzug ins Viertelfinale, obwohl beide Teams das Achtelfinal-Hinspiel verloren hatten. Doch sowohl Ajax drehte im Rückspiel das Ergebnis gegen Real, wie auch Juventus gegen Atletico. Wer macht es diesmal im Hinspiel besser?

Die Antwort wird wohl auch Superstar Cristiano Ronaldo liefern können, der nach leichter Oberschenkelverletzung wieder zur Verfügung steht. "Wir sind zuversichtlich, ihn gegen Ajax am Mittwoch dabei zu haben", sagte Juve-Trainer Massimiliano Allegri.

Dieser Artikel gibt die Antwort auf die Frage, wo das Spiel Ajax gegen Juventus live übertragen wird. Lest unten, wie Ihr das Spiel im LIVE-STREAM empfangt und, ob das Spiel im TV gezeigt wird.

Wer zeigt / überträgt Ajax Amsterdam vs. Juventus Turin live im TV?

Der niederländische Meister empfängt den italienischen Meister auf der internationalen Bühne. Auf das Top-Spiel am Mittwochabend freuen sich die Fußballfans aus ganz Europa. In diesem Abschnitt erklären wir Euch, ob das Spiel live im TV übertragen wird.

Zeigt / überträgt Sky den Kracher zwischen Ajax und Juventus live im Pay-TV?

Sky teilt sich in dieser Saison die Übertragungsrechte der mit dem Streaming-Dienst DAZN. Sowohl der Pay-TV-Sender, als auch der Internet-Dienst übertragen Spiele live und teilen dabei die Partien auf.

Ajax gegen Juventus läuft am Mittwochabend allerdings nicht live und in voller Länge auf Sky. Das Spiel kann nicht auf den Sky-Kanälen im TV empfangen werden. Denn die Rechte obliegen für diese Partie dem Streaming-Dienst DAZN.

Lediglich vereinzelte Spielausschnitte werden in der Konferenz zusammen mit dem Spiel gegen auf Sky zu sehen sein.

Wird Ajax gegen Juventus im Free-TV gezeigt / übertragen?

Während zwischen 2013 und 2018 noch Champions-League-Spiele im Free-TV auf ZDF zu sehen waren, mussten sich Fußballfans in dieser Saison umgewöhnen.

Weder ARD, noch RTL oder Sat1 zeigen 2018/2019 Spiele der europäischen Spitzenklasse. Live zu sehen ist das Spiel trotzdem, wie wir Euch im nächsten Abschnitt erklären.

Endlich wieder UEFA Champions League auf #DAZN. pic.twitter.com/OHTs1MLrMB — DAZN DE (@DAZN_DE) 8. April 2019

Wer zeigt / überträgt Ajax Amsterdam vs. Juventus Turin im LIVE-STREAM?

Fußballfans können durchatmen, denn das Spiel Ajax gegen Juventus wird live zu sehen sein. DAZN zeigt die Partie in kompletter Länge, einzige Voraussetzung ist ein Abonnement beim Streaming-Dienst.

DAZN zeigt / überträgt Ajax Amsterdam vs. Juventus Turin im LIVE-STREAM

90 Minuten Live-Fußball plus Vor- und Nachberichte werden am Mittwochabend ab 20:45 Uhr - 15 Minuten vor Anpfiff - auf DAZN zu sehen sein. Begleiten werden Euch Moderator Tobias Wahnschaffe, Kommentator Uli Hebel und Experte Sebastian Kneißl.

Sobald Ihr die DAZN-App heruntergeladen oder Euch auf DAZN.com eingeloggt habt, könnt Ihr das Spiel auf dem Smart-TV, Smartphone, Tablet, PC oder Laptop abspielen. Die App hierfür kann im Google-Play-Store oder App-Store heruntergeladen werden.

Sollte Euer Fernsehgerät kein Smart-TV sein, könnt Ihr das Spiel via Amazon Fire TV Stick oder Playstation auch auf herkömmlichen TVs laufen lassen.

Einzige Voraussetzung für eine einwandfreie Übertragung ist die Mitgliedschaft auf DAZN. Die bekommt Ihr 30 Tage kostenlos im Probemonat, danach zahlt Ihr 9,99 Euro.

Eine komplizierte Vertragslaufzeit gibt es dabei nicht: das Abo kann jederzeit monatlich mit wenigen Klicks gekündigt werden. Auch die Bezahlart ist unkompliziert und auf verschiedene Weisen möglich.

Sobald Ihr Mitglied seid, stehen Euch nicht nur Champions-League-Spiele zur Verfügung, sondern ein vielfältiges Live-Sportangebot. Spiele der Premier League, , , , zudem American Football, NBA, Boxsport und vieles mehr sind im Abo inklusive.

Zeigt / überträgt Sky Go das Viertelfinale zwischen Ajax Amsterdam vs. Juventus Turin?

Nachdem der TV-Sender Sky das Spiel nicht live in voller Länge im TV zeigt, gibt es im Internet auch keinen LIVE-STREAM auf Sky Go.

Wie auch im TV, wird auf Sky Go lediglich die Konferenz mit Ajax vs. Juventus und Manchester United vs. Barcelona gezeigt.

Zeigt / überträgt Sky Ticket Ajax Amsterdam vs. Juventus Turin?

Auch mit Sky Ticket wird das Spiel nicht in kompletter Länge zu sehen sein. Live-Bilder aus Amsterdam gibt es hier nur in der Konferenz.

Das Supersport-Ticket von Sky bietet Zugang zu Live-Streams der , Champions League und dem und kostet im ersten Monat 9,99 Euro. Ab dem zweiten Monat verdreifacht sich der Preis auf 29,99 Euro monatlich.

Wer zeigt / überträgt Ajax Amsterdam vs. Juventus Turin live im TV und im LIVE-STREAM? Alle Übertragungsarten in der Übersicht