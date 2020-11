Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. FC Liverpool live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Premier League

Top-Spiel in der Premier League - empfängt den amtierenden Meister ! Angestoßen wird am Sonntag um 17.30 Uhr im Etihad Stadium und Ihr könnt live zusehen!

Beide Teams treten dabei mit ordentlich Rückenwind an. Liverpool siegt mit 5:0 unter der Woche gegen , City konnte mit 3:0 gegen Piräus gewinnen.

In der Premier League läuft Manchester City derzeit jedoch hinterher. Vor dem Spieltag stand das Team von Pep Guardiola lediglich auf Platz zehn, mit fünf Punkten hinter Tabellenführer Liverpool.

Ihr wollt Manchester City gegen FC Liverpool live verfolgen? Dann lest Euch in diesem Artikel alles zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM durch!

Die Übertragungsrechte der Premier League haben in den letzten Jahren öfter gewechselt. Verständlich also, wenn der ein oder andere Fan den Überblick verloren hat. Goal erklärt Euch deshalb, wo Ihr Manchester City gegen Liverpool im TV seht.

Wer Manchester City gegen Liverpool live und in voller Länge sehen möchte, muss am Sonntagabend Sky einschalten. Das Spiel läuft im Pay-TV auf Sky Sport 1 (HD).

Die Übertragung beginnt bereits eine halbe Stunde vor Anpfiff um 17 Uhr. Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld begleitet Euch während der kompletten 90 Minuten am Mikrofon.

Im Free-TV ist Manchester City gegen FC Liverpool live dagegen nicht zu sehen. Wer das Spiel sehen möchte, braucht somit ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky - hier geht's zu den Angeboten.

Manchester City vs. FC Liverpool live bei Sky sehen - die Übertragung im Überblick:

Sky ist der offizielle Anbieter im Fernsehen - so viel steht fest. Und auch im Internet ist der Pay-TV-Sender der exklusive Streaming-Dienst. Über Sky Go und Sky Ticket könnt Ihr das Spiel live verfolgen.

Sky Go bietet allen TV-Abonnenten von Sky einen kostenlosen LIVE-STREAM zum Top-Spiel der Premier League an. Hier könnt Ihr Manchester City gegen Liverpool auf dem PC, Laptop, Tablet oder Smartphone streamen.

Ladet Euch dafür die Sky-Go-App auf Euer Gerät und streamt ab 17 Uhr los. Dort läuft dieselbe Übertragung wie im Fernsehen mit Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld.

Die Alternative zu Sky Go bietet Sky Ticket. Hier könnt Ihr Euch einen Zugang zum LIVE-STREAM verschaffen, ohne dabei ein TV-Abo abschließen zu müssen.

Ein Abonnement bei Sky Ticket braucht Ihr dennoch. Das kostet derzeit ab 19,99 Euro monatlich. Alle Infos zu den Konditionen findet Ihr unter diesem Link.

