Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Chelsea live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League

Im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals trifft der FC Bayern München auf den FC Chelsea. Wer zeigt / überträgt in TV und LIVE-STREAM?

Rot gegen Blau, München gegen London, gegen Premier League - das Duell zwischen dem und dem schreibt viele Geschichten. Das Rückspiel im Achtelfinale der wird am Samstagabend um 21 Uhr in der Münchner Allianz Arena angepfiffen.

Der FC Bayern ist einer der Top-Favoriten auf den Titel in der Champions League. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick sicherte sich nach dem Restart souverän die Deutsche Meisterschaft, Robert Lewandowski, Kingsley Coman und Co. verloren kein einziges Spiel mehr. Nun will man die Dominanz aus der Liga in die Königsklasse transportieren.

Auf der Gegenseite kommt mit dem FC Chelsea das Team daher, das bislang die namhaftesten Sommertransfers getätigt hat. Hakim Ziyech ( ) und Timo Werner ( ) kamen bereits an die Stamford Bridge, Kai Havertz wird es allem Anschein nach auch nach London ziehen. Trainer Frank Lampard kann aber noch nicht auf Werner und Ziyech zurückgreifen, weswegen er auf bewährte Kräfte setzt, um das Blatt vielleicht doch noch zu wenden.

Denn: Das Hinspiel im Februar gewann der FC Bayern an der Bridge mit 3:0. Die Tore erzielten Serge Gnabry (2) und Robert Lewandowski.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Chelsea live im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der Champions League. Außerdem: Die Aufstellungen und der Report aus dem Hinspiel.

FC Bayern München vs. FC Chelsea: Die Champions League auf einen Blick

Duell FC Bayern München vs. FC Chelsea Runde Champions-League-Achtelfinale, Rückspiel Datum 8. August 2020 | 21 Uhr Ort Allianz Arena, München Zuschauer keine Zuschauer (Geisterspiel)

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Chelsea live im TV?

Die Champions League ist zurück und die Rückspiele im Achtelfinale stehe auf dem Plan . Doch wird das Rückspiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Chelsea auch live im deutschen Fernsehen gezeigt / übertragen? In diesem Abschnitt erfahrt Ihr alles rund um die Übertragung der CL-Partie an diesem Samstag.

Es ist immer wieder das Thema schlechthin: Wird die Champions League vom Streamingsender DAZN oder vom TV-Sender Sky gezeigt?

Sky zeigt FC Bayern München vs. FC Chelsea live im TV: Alle Informationen zur Übertragung

Der deutsche Rekordmeister trifft auf den FA-Cup-Sieger dieser Saison. Und Sky hält die Rechte! Der Unterföhringer TV-Sender zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten zwischen dem FC Bayern München und dem FC Chelsea im TV.

Sky war schon im Hinspiel mit von der Partie, auch das Rückspiel wird dort nun gezeigt. Hier bekommt Ihr einen Überblick über die TV-Übertragung bei Sky. Übrigens: Sky zeigt Fußball nicht nur live im Einzelspiel, sondern auch in der Konferenz.

Sky zeigt FC Bayern München gegen Chelsea live im TV bei Sky - als Einzelspiel

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Start : 20.50 Uhr (Vorberichtsendung bereits ab 19.30 Uhr)

: 20.50 Uhr (Vorberichtsendung bereits ab 19.30 Uhr) Sender : Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD

: Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD Kommentator : Wolff Fuss

Sky zeigt FC Bayern München gegen Chelsea live im TV bei Sky - in der Champions-League-Konferenz

Art der Übertragung : Konferenzschaltung

: Konferenzschaltung Start : ab 19.30 Uhr

: ab 19.30 Uhr Sender : Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

: Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD Spiele der Konferenz : Bayern vs. Chelsea, Barca vs. Napoli

: Bayern vs. Chelsea, Barca vs. Napoli Moderation : Sebastian Hellmann

: Sebastian Hellmann Experten : Lothar Matthäus und Erik Meijer

: Lothar Matthäus und Erik Meijer Vorbericht: Die Achtelfinal-Rückspiele mit den Partien FC Bayern München - FC Chelsea (Kommentar: Kai Dittmann) und - (Frank Buschmann).

Sky ist ein Pay-TV-Sender, Ihr wisst, was das bedeutet. Um bei Sky Fußball und damit die Champions League anschauen zu können, müsst Ihr ein Abonnement haben. Hier bekommt Ihr alle Informationen zu den möglichen Paketen.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Chelsea im LIVE-STREAM?

Sky ist im Fernsehen live mit von der Partie, für das Internet würde sich nun theoretisch DAZN als LIVE-STREAM anbieten. Doch wie sieht es aus? Wird FC Bayern München vs. FC Chelsea dort live und in voller Länge zu sehen sein?

Zeigt / überträgt DAZN FC Bayern München vs. FC Chelsea im LIVE-STREAM?

Wir haben uns eingangs bereits mit diesem Thema beschäftigt: Wo wird FC Bayern München vs. FC Chelsea live im Stream gezeigt? Ist DAZN an diesem Samstag ein Faktor, wenn die vollen 90 Minuten um 21 Uhr angepfiffen werden?

DAZN hat zwar die Champions League in dieser Saison live im Stream im Angebot, doch an diesem 8. August zeigt / überträgt der Streamingdienst FC Bayern München gegen Chelsea nicht live im Stream. Einzig Sky zeigt die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM. DAZN dagegen hat die Partie des FC Barcelona gegen den SSC Neapel im LIVE-STREAM parat .

Sky müsst Ihr also entweder live im TV einschalten, um Bayern gegen Chelsea zu sehen - oder Ihr nutzt eine der beiden folgenden Möglichkeiten, um die vollen 90 Minuten live zu sehen.

Sky Go zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Chelsea im LIVE-STREAM

Sky Go ist das Streamingportal des Unterföhringer TV-Senders. Dort laufen die vollen 90 Minuten zwischen den Bayern und den Blues aus London live im Stream. Wenn Ihr ein Sky-Abonnement habt, dann ist das gar kein Problem:

Einfach mit dem Login und dem Passwort, das Ihr bei der Abonnemenbestätigung erhalten habt, anmelden - und los geht's. Sky Go zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Chelsea ab 21 Uhr in voller Länge. Doch Sky hat ein weiteres Eisen im Feuer ...

Sky Ticket zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Chelsea live im Stream: So geht's

Eine weitere Alternative, um die vollen 90 Minuten der Champions League zu sehen, ist der Service von Sky Ticket . Dort wird Bayern gegen Chelsea am Samstagabend ebenfalls live und in voller Läge übertragen.

Sky Ticket könnt Ihr einzeln im Sportpaket buchen und dann nach einem Tag oder einem Monat wieder kündigen - es bedarf also keines langfristigen Abos. FC Bayern München gegen Chelsea wird am Samstagabend beispielsweise live und in voller Länge im LIVE-STREAM übertragen.

Sky Ticket gibt es sowohl im Monats- als auch im Tagesabo . Um die Champions League im LIVE-STREAM genießen zu können, benötigt Ihr das Sportpaket .

FC Bayern München gegen FC Chelsea live im Stream: Die Kosten des Sportpakets bei Sky Ticket im Überblick

Das Monatsticket : 9,99 Euro im ersten Monat - 29,99 Euro monatlich ab dem zweiten Monat - Abo jederzeit monatlich kündbar

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Chelsea live? Highlights und LIVE-TICKER

Wenn Ihr die vollen 90 Minuten zwischen dem FC Bayern München und dem FC Chelsea nicht live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt, dann bleiben dennoch zwei weitere Alternativen. Denn: Die besten Szenen von Bayern gegen Chelsea gibt es in einem Highlightclip zu sehen - alternativ ist auch ein LIVE-TICKER mit in der Allianz Arena.

DAZN zeigt die Highlights von FC Bayern München vs. FC Chelsea

DAZN zeigt am Samstagabend das Parallelspiel zwischen dem FC Barcelona und Neapel im LIVE-STREAM, die besten Szenen von Bayern vs. Chelsea sind jedoch auch bei DAZN zu sehen. Dies ist einer der großen Vorteile: DAZN zeigt nicht nur Live-Fußball sondern auch Highlights.

Rund 40 Minuten nach dem Schlusspfiff in der Allianz Arena werden die besten Szenen auf die Plattform geladen. Mit einem DAZN-Abo seht Ihr die Highlights kostenlos, ansonsten könnt Ihr Euch hier direkt bei DAZN registrieren .

Goal schreibt einen LIVE-TICKER zu FC Bayern München vs. FC Chelsea

FC Bayern München gegen Chelsea am Samstag live im TV und LIVE-STREAM sehen, geht nicht? Dann müsst Ihr Euch wohl oder übel eine Alternative suchen und die vollen 90 Minuten irgendwie anderweitig verfolgen.

Doch welche Optionen gibt es denn noch? Die Live-Übertragung der Champions-League-Partie im TV und LIVE-STREAM gibt es nicht auf vielen Kanälen. Abhilfe kann Euch einzig und allein ein LIVE-TICKER schaffen. Diesen stellt Goal Euch bereit - und das kostenlos.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Chelsea? Die Aufstellung

Hier erscheinen am Samstag um 20 Uhr die beiden Team-Aufstellungen.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Chelsea? Das Hinspiel im Rückblick

Angeführt vom Superduo Serge Gnabry und Robert Lewandowski hat Bayern München die Stamford Bridge im Sturm erobert. Dank des genialen Zusammenspiels der beiden Offensivstars ist die Revanche für das verlorene "Finale dahoam" gegen den FC Chelsea schon so gut wie gelungen. Der deutsche Rekordmeister siegte im Achtelfinal-Hinspiel in London verdient 3:0 (0:0) und geht mit einer glänzenden Ausgangslage ins Rückspiel.

Nach einigen verpassten Möglichkeiten vor der Pause platzte bei den Bayern in der 51. und 54. Minute der Knoten. Gnabry traf zweimal nach einem Pass des eigentlichen Torjägers Lewandowski, der sich diesmal erst als herausragender Vorbereiter zeigte - und dann auf Pass von Alphonso Davies seine K.-o.-Blockade in der Königsklasse mit dem Tor zum 3:0 (76.) löste. Hier gibt's die VIDEO-Highlights.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Chelsea? Der Direktvergleich in der CL

FC BAYERN MÜNCHEN 6 Duelle FC CHELSEA 2 Siege 2 0 Unentschieden 0 2 Niederlagen 2 9 Tore 7

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Chelsea live? Die Übertragung der Champions League im Überblick