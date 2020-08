FC Barcelona gegen SSC Neapel kostenlos im LIVE-STREAM: Der Probemonat von DAZN

Ihr wollt die Champions League kostenlos sehen? Dann holt Euch den Probemonat von DAZN und schaut FC Barcelona gegen SSC Neapel gratis im Stream!

Was gibt es Besseres, als Samstagabends ganz entspannt die zu gucken, ohne etwas dafür bezahlen zu müssen? An diesem Wochenende ist das möglich, wenn der im Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse gegen den antritt. Die Partie wird um 21 Uhr in Barcelona angepfiffen.

Nach dem 1:1 im Hinspiel braucht Barca theoretisch nur ein 0:0 fürs Weiterkommen. Neapel hingegen muss zwingend treffen. Mit dem Gratismonat von DAZN könnt Ihr das Spiel heute kostenlos schauen!

In diesem Artikel erklärt Goal Euch, wie Ihr FC Barcelona gegen SSC Neapel kostenlos im LIVE-STREAM auf DAZN sehen könnt. Wer wissen will, wo und wann jedes Spiel der Champions League übertragen wird, findet alle Informationen dazu in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

Mehr Teams

FC Barcelona gegen SSC Neapel kostenlos im LIVE-STREAM sehen: Die Details

Wettbewerb UEFA Champions League (Achtelfinal-Rückspiel) Datum 08. August 2020 Anstoß 21 Uhr Ort Camp Nou

FC Barcelona gegen SSC Neapel kostenlos im LIVE-STREAM sehen: So geht’s

Klickt auf diesen Link, um direkt zur Seite von DAZN weitergeleitet zu werden. Danach müsst Ihr Euch registrieren und den Gratismonat starten – und schon könnt Ihr die Champions League sehen!

DAZN geht ab 20.45 Uhr auf Sendung, Daniel Herzog moderiert die Vorberichterstattung. Das Spielgeschehen wird von Marco Hagemann und Experte Sebastian Kneißl kommentiert. DAZN überträgt dieses Spiel exklusiv in voller Länge!

FC Barcelona gegen SSC Neapel kostenlos im LIVE-STREAM sehen: DAZN-App

Am besten benutzt Ihr die DAZN-App, um Lionel Messi, Luis Suarez und Co. zu bestaunen. Die App gibt es als gratis Download. Am besten funktioniert die App auf dem Smartphone, dem Laptop, dem Tablet, der PlayStation, der X-Box oder mit dem Amazon Fire-TV-Stick.

Wir haben in den letzten Jahren viel in unserer Produkt & das Angebot investiert und müssen deshalb unseren Preis auf 11,99€ / Monat anpassen. Mit unserem Jahresabo könnt ihr DAZN weiterhin für 10€ / Monat genießen (119,99€ / Jahr). Alle Infos: https://t.co/v2REMrQTcn pic.twitter.com/WX6Ph3LPGK — DAZN DE (@DAZN_DE) July 18, 2019

FC Barcelona gegen SSC Neapel kostenlos im LIVE-STREAM sehen: Smart-TV

Ihr habt einen Smart-TV? Perfekt, dann könnt Ihr den Stream auch über den Fernseher laufen lassen! Alles was Ihr dafür braucht, ist eine Internetleitung – dann kann der Spaß auch schon losgehen! Falls Ihr keinen Smart-TV habt, dann ist das auch kein Problem. Schließt einfach die PlayStation, X-Box oder den Laptop mit einem HDMI-Kabel an Euer herkömmliches TV-Gerät an und schaut die Königsklasse auf dem großen Bildschirm.

FC Barcelona gegen SSC Neapel kostenlos im LIVE-STREAM sehen: Alle wichtigen Links

Hier sind die Links zum Download der App:

FC Barcelona gegen SSC Neapel kostenlos im LIVE-STREAM sehen: Die Highlights

Ihr habt das Spiel verpasst? Keine Sorge, DAZN lädt nur kurz nach dem Abpfiff die Highlights hoch. Wer bock hat, der kann sich sogar das ganze Spiel im Re-Live reinziehen. All das ist im Probemonat enthalten.

Nach der Champions League geht’s direkt weiter mit der . DAZN überträgt dort alle Spiele. Wenn Ihr Euch also jetzt den Probemonat sichert, dann könnt Ihr sowohl die Champions- als auch die Europa League bis zum Finale gucken. Neben dem Fußball hat DAZN auch Sportarten wie American Football, Basketball, Boxen, Darts, Motorsport oder Tennis im Programm.



Quelle: imago images / Guiseppe Maffia

FC Barcelona gegen SSC Neapel kostenlos im LIVE-STREAM sehen

Nachdem der Probemonat abgelaufen ist, kostet DAZN 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahr. DAZN ist jederzeit kündbar.