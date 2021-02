Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain (PSG) im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung der Champions League

Der Dienstagabend in der Champions League wartet mit einem absoluten Knaller auf uns. Barcelona trifft auf PSG und Ihr könnt live zusehen!

Die Champions League geht in die heiße Phase und wartet am Dienstagabend mit einem spektakulären Duell auf uns. Der FC Barcelona empfängt dabei Paris Saint-Germain im Hinspiel des Achtelfinals. Angepfiffen wird um 21 Uhr im Camp Nou.

Eine Rückkehr von Neymar an seine alte Wirkungsstätte bleibt dabei aus. Der Brasilianer fehlt aufgrund von Adduktorenproblemen und steht auch für das Rückspiel in Paris (10. März) auf der Kippe.

Fans von Barcelona und PSG aufgepasst: Das Hinspiel des Achtelfinals wird live im TV und LIVE-STREAM übertragen. Goal präsentiert alle Informationen dazu,

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain (PSG) im TV und LIVE-STREAM? Das Achtelfinale im Überblick

Begegnung FC Barcelona - Paris Saint-Germain Wettbewerb Champions League, Achtelfinale, Hinspiel Datum Dienstag, 16. Februar 2021 | 21 Uhr Ort Camp Nou, Barcelona

Champions League: Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain (PSG) live im TV?

Mit dem Pay-TV-Sender Sky und dem Streaming-Portal DAZN konnten sich gleich zwei Anbieter Übertragungsrechte an der Königsklasse sichern. Wer von beiden hat jedoch Barcelona gegen PSG im Programm? Goal klärt auf.

Sky zeigt / überträgt das Achtelfinale zwischen FC Barcelona und Paris Saint-Germain im Pay-TV

Die Antwort lautet Sky! Der Bezahlsender überträgt das Achtelfinalhinspiel aus Barcelona live und in voller Länge. Auf dem Kanal Sky Sport 2 (HD) könnt Ihr das Duell live verfolgen.

10 Minuten vor Anpfiff geht der Kanal auf Sendung. Kommentator Kai Dittmann begleitet Euch während des Abends am Mikrofon.

Bereits ab 19.30 Uhr startet hingegen die Vorberichterstattung zum Champions-League-Abend auf Sky Sport 1 (HD). Dort ist auch die Konferenz mit dem Parallelspiel RB Leipzig gegen FC Liverpool zu sehen.

FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain live auf Sky - die Übertragung im Überblick:

Sender: Sky Sport 2 (HD)

Sky Sport 2 (HD) Übertragung ab: 20.50 Uhr

20.50 Uhr Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Kommentator: Kai Dittmann



Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain (PSG) im LIVE-STREAM?

Sky ist der exklusive Anbieter der Begegnung am Dienstagabend im Fernsehen - so viel steht fest. Und auch im Internet ist der Bezahlsender der Place-to-be. Über Sky Go und Sky Ticket ist das Duell im LIVE-STREAM zu sehen.

Sky Go ist dabei für alle TV-Kunden von Sky kostenlos zugänglich. Die zugehörige Sky-Go-App findet Ihr im App-Store Eures Smartphones, Tablets oder auf dem Laptop.

Wer noch kein Sky-Kunde ist, kann sich dennoch rechtzeitig vor Anpfiff einen Zugang zum LIVE-STREAM verschaffen. Die Lösung bietet Sky Ticket . Ein Abo gibt es dort ab 19,99 Euro monatlich.

Zeigt / überträgt DAZN die Champions League im LIVE-STREAM?

DAZN präsentiert am Dienstagabend ebenfalls Fußball aus der europäischen Königsklasse. Allerdings ist dort nicht Barcelona gegen Paris zu sehen, sondern Leipzig gegen Liverpool.

Der Streaming-Dienst hat die nach Budapest verlegte Partie live und in voller Länge im Programm. Informationen zur Anmeldung und zum Gratismonat auf DAZN findet Ihr unter diesem Link.

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain live? Die Aufstellungen

Gegen 20 Uhr werden die Aufstellungen offiziell bekannt gegeben.

Sobald das passiert ist, findet Ihr sie hier.

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain (PSG) live? Das Achtelfinale im LIVE-TICKER

Eine Alternative zum Sky-Programm bietet Euch Goal. Hier könnt Ihr das Duell aus Barcelona im LIVE-TICKER verfolgen - und das natürlich kostenlos und ohne Abo.

Alle wichtigen Spielszenen werden dort genau beschrieben und mit interessanten Statistiken und Analysen untermalt. Klickt Euch über diesen Link direkt dorthin!

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragungen im Überblick