Neymar fehlt PSG vier Wochen und verpasst CL-Hinspiel in Barcelona

Bittere Nachricht für PSG: Neymar wird beim CL-Hinspiel in Barcelona nicht spielen können, der Brasilianer fällt wochenlang verletzt aus.

Superstar Neymar wird Paris Saint-Germain in den kommenden vier Wochen verletzt fehlen und damit auch das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale bei seinem Ex-Klub FC Barcelona verpassen. Das teilte der französische Meister am Donnerstagnachmittag offiziell mit.

Neymar hatte sich im Pokalspiel bei Zweitligist Caen am Mittwoch eine Adduktorenverletzung zugezogen . Nach einer Stunde musste der 29-jährige Offensivspieler ausgewechselt werden.

Neben Neymar fehlt PSG auch Di Maria gegen Barca

PSG tritt damit ohne Neymar am kommenden Dienstag (16. Februar, 21 Uhr im LIVE-TICKER ) bei Barca an. Für das Rückspiel gegen die Katalanen, das am 10. März in Paris steigen wird, könnte der Brasilianer wieder eine Option sein.

Neben Neymar muss PSG im Hinspiel gegen Barcelona mit Angel Di Maria auf einen weiteren wichtigen Spieler verzichten . Der Argentinier laboriert an einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel.