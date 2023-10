Deutschland vs. Mexiko im TV und LIVE-STREAM: Wer zeigt / überträgt das Länderspiel heute Nacht?

Deutschland trifft im Rahmen der USA-Reise in einem Länderspiel auf Mexiko. Wer zeigt / überträgt heute Nacht im TV und LIVE-STREAM?

Nach seinem Debüt gegen die USA steht für den neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann das zweite Länderspiel an. Deutschlands Gegner heute Nacht ist die Auswahl Mexikos.

Anpfiff der Partie ist um 2 Uhr nachts deutscher Zeit am Mittwoch, 18. Oktober 2023. Ausgetragen wird die Begegnung im Lincoln Financial Field in Philadelphia.

Deutschland bekommt es heute Nacht mit Mexiko zu tun. So wird die Partie im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen.

Deutschland gegen Mexiko heute Nacht live: Wann ist Anstoß?

Paarung Mexiko - Deutschland Wettbewerb Internat. Freundschaftsspiele Datum Mittwoch, 18. Oktober 2023 Uhrzeit 2.00 Uhr nachts (dt. Zeit) Stadion Lincoln Financial Field (Philadelphia)

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Mexiko? Das Länderspiel im TV und LIVE-STREAM sehen

Deutschland vs. Mexiko heute im LIVE-STREAM und TV: Team-News und Aufstellungen

Deutschland: News

Nach seiner Premiere gegen die Vereinigten Staaten steht für Julian Nagelsmann nun das zweite Spiel als Trainer der deutschen Nationalmannschaft an.

Bei seiner ersten Kader-Nominierung sorgte der 36-Jährige direkt für mehrere Überraschungen. So ließ er die BVB-Stars Nico Schlotterbeck und Emre Can zu Hause, dafür nominierte er mit Robert Andrich, Chris Führich und Kevin Behrens drei Neulinge.

Die Bilanz der DFB-Elf gegen Mexiko spricht derweil für die deutsche Elf. Von 14 Partien wurden sechs gewonnen, lediglich zwei gingen verloren - darunter aber das bittere Duell bei der WM 2018, das Mexiko mit 1:0 für sich entschied und somit das Vorrunden-Aus Deutschlands einleitete.

Die Aufstellung von Deutschland heute

Sobald die deutsche Aufstellung vorliegt, könnt Ihr sie hier einsehen. Das wird rund eine Stunde vor Spielbeginn der Fall sein.

Mexiko: News

Zwar endeten die vergangenen zwei Partien der mexikanischen Mannschaft gegen Australien (2:2) und Usbekistan (3:3) nur remis, davor sorgte das Team aus Mittelamerika aber für Furore.

Beim Gold Cup 2023 wurde Panama im Finale mit 1:0 bezwungen und somit der insgesamt zwölfte Triumph bei der Kontinentalmeisterschaft eingefahren.

Bekannteste Spieler im Kader dürften Edson Álvarez, an dem Gerüchten zufolge sowohl der FC Bayern als auch der BVB im Sommer Interesse zeigten, und die Angreifer Hirving Lozano und Santiago Gimenez sein.

Die Aufstellung von Mexiko

Auch Mexikos Aufstellung fügen wir hier ein, sobald sie offiziell bestätigt wurde.

Deutschland vs. Mexiko heute im TV und LIVE-STREAM: Die direkten Duelle

Spiele insgesamt 14 Siege Deutschland 6 Unentschieden 6 Siege Mexiko 2 Letztes Spiel Deutschland - Mexiko 0:1, WM-Vorrunde 2018, 17. Juni 2018

Deutschland vs. Mexiko heute live: Nützliche Links