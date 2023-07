BVB-Wechsel geplatzt: Edson Álvarez wieder im Fokus des FC Bayern München?

Edson Álvarez stand kurz vor einem Wechsel zum BVB - und könnte nun beim großen Rivalen landen.

WAS IST PASSIERT? Nach seinem geplatzten Wechsel zu Borussia Dortmund ist Edson Álvarez offenbar wieder im Fokus des FC Bayern München. Das berichtet die Bild.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bereits vor Wochen war über ein Münchner Interesse am 25-jährigen Mittelfeldspieler von Ajax Amsterdam spekuliert worden, ehe alles auf einen Wechsel zum BVB hindeutete. Dieser scheiterte vergangene Woche aber zumindest vorläufig an Ajax' Ablöseforderungen von 35 bis 40 Millionen Euro.

Deshalb soll sich der FC Bayern wieder in den Poker eingeschaltet haben. Die Münchener suchen einen defensivstarken Sechser. In den vergangenen Wochen galten auch Pierre Emile Höjbjerg, Sofyan Amrabat und Declan Rice, der nun vor einem Wechsel von West Ham United zum FC Arsenal steht, als Kandidaten. Oberste Priorität hat beim FC Bayern aber die Suche nach einem neuen Mittelstürmer.

