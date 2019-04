Wer zeigt / überträgt 1. FC Nürnberg vs. FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung der Bundesliga

Der 1. FC Nürnberg empfängt den FC Bayern München. Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung der Bundesliga-Partie live im TV und im LIVE-STREAM.

Es geht in die entscheidende Phase dieser Bundesliga-Saison. Am 31. Spieltag kommt es zum Derby zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem FC Bayern München. Das Duell steigt am Sonntagabend um 18 Uhr im Nürnberger Max-Morlock-Stadion.

Der Kampf um die Deutsche Meisterschaft ist derzeit so spannend wie seit Jahren nicht mehr. Der und Borussia Dortmund liegen nur knapp auseinander. Holen sich die Bayern den nächsten Titel oder gelingt dem BVB dieses mal der Coup? Während die Dortmunder am Samstag im Revierderby gegen Schalke patzten, kann der FCB sich heute gegen den , der um den Ligaverbleib kämpft, zum Abschluss des -Spieltags ein Polster verschaffen.

Ihr wollt wissen, wer das Derby zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem FC Bayern München zeigt/überträgt? Dann seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen, wo Ihr Euch die Bundesliga-Partie heute live im TV und im LIVE-STREAM anschauen könnt.

1. FC Nürnberg vs. FC Bayern München: Das Bundesliga-Duell im Detail

Duell 1. FC Nürnberg vs. FC Bayern München Datum Sonntag, 28. April 2019 | 18.00 Uhr Ort Max-Morlock-Stadion, Nürnberg Zuschauer 44.308 Plätze Aufstellungen Hier entlang!

Wer zeigt / überträgt 1. FC Nürnberg vs. FC Bayern München heute live im TV?

Es könnte ein weiterer Schritt in Richtung des 29. Meistertitels des FC Bayern München werden. Doch erst einmal müssen die Bayern gegen den 1. FC Nürnberg am besten dreifach punkten - Spannung pur in der Bundesliga. Wenn der FCB bei den Franken in Nürnberg zum Derby reist, ist auch das deutsche Fernsehen dabei. Doch wer überträgt den 1. FC Nürnberg gegen den FC Bayern München heute live im TV?

Sky zeigt / überträgt 1. FC Nürnberg vs. FC Bayern München heute live im TV

Gute Nachrichten für alle Bayern- und FCN-Fans mit einem Sky-Abonnement: Das Derby am Sonntagabend zeigt der Bezahlsender live und in voller Länge - und das ganze sogar exklusiv. Denn Sky besitzt in den Großteil der Übertragungsrechte der Bundesliga. Falls Ihr noch kein Sky-Kunde seid, informiert Euch einfach auf deren Website über Angebote und Preise.

Die Vorberichterstattung für FCN vs. FCB beginnt nach dem Ende der ersten Sonntagspartie zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem VfL Wolfsburg gegen 17.30 Uhr. Gezeigt werden sowohl das frühe Sonntagsspiel als auch Nürnberg vs. Bayern auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD. Während Moderator Michael Leopold und Experte Didi Hamann durch die Sendung führen und die Partie analysieren, sitzt Wolff Fuss am Mikrofon und kommentiert das Aufeinandertreffen zwischen dem FCN und dem FCB für Euch.

Zeigt / überträgt die ARD 1. FC Nürnberg vs. FC Bayern München heute live im Free-TV?

Die Antwort lautet: Nein! Alle Fußball-Fans, die das Derby zwischen Nürnberg und den Bayern live im TV anschauen wollen, benötigen ein Sky-Abo. Im Free-TV ist die Partie aus dem Max-Morlock-Stadion nicht zu sehen. Stattdessen zeigte die ARD am gestrigen Samstag das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 - eine einmalige Aktion des Ersten und von Sky in dieser Saison.

Dass die Bundesliga aber ansonsten nicht im frei empfangbaren TV läuft, hat einen einfachen Grund: Die Übertragungsrechte für die Bundesliga liegen seit Jahren in den Händen der Pay-TV-Sender. In dieser Saison teilen sich Sky und Eurosport die Rechte.

Für den 1. FC Nürnberg gegen den FC Bayern München bleibt demnach kein Platz im Free-TV. Die ersten Zusammenfassungen der Sonntagspartien im Free-TV laufen in der Regel ab 21.45 Uhr in den dritten Programmen der ARD.

Zusammenfassung: Ihr wollt das Spiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und Bayern München live im TV sehen? Dann benötigt Ihr ein Sky-Abo. Denn nur bei Sky läuft FCN vs. FCB live und in voller Länge. Es gibt allerdings noch eine andere Möglichkeit die Partie zu verfolgen - nämlich im LIVE-STREAM. Welchen Ihr dafür am besten verwendet, verraten wir Euch im folgenden Abschnitt.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Nürnberg vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM?

Wenn Ihr das Derby zwischen Nürnberg und Bayern München nicht verpassen wollt, könnt Ihr die Partie auch im LIVE-STREAM verfolgen. Dafür gibt es genau zwei Möglichkeiten, die wir Euch jetzt erklären.

Sky Go zeigt / überträgt 1. FC Nürnberg vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM

Auch im Internet ist Bezahlsender Sky dank seiner Übertragungsrechte an der Bundesliga der erste Ansprechpartner für das Spiel zwischen dem FCN und dem FCB. So zeigt Sky auf seinem Online-Portal Sky Go die 90 Minuten aus dem Max-Morlock-Stadion im LIVE-STREAM.

Um den LIVE-STREAM von Sky Go nutzen zu können, benötigt Ihr allerdings wiederum ein Sky-Abo. Jeder Kunde des Bezahlsenders erhält einen Login für die Plattform Sky Go. Mit diesem könnt ihr ganz einfach auf Eurem Handy, Laptop oder Tablet die Partien der Bundesliga und auch Nürnberg vs. Bayern München live im Stream verfolgen.

Die Sky-Go-App funktioniert auf nahezu allen mobilen Geräten. Was Ihr tun müsst, um den LIVE-STREAM zu starten? Ladet Euch einfach die Sky-Go-App aus den gängigen Portalen (Google-Play-Store, iTunes-Store etc.) kostenlos herunter und installiert die Anwendung.

1. FC Nürnberg vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM bei Sky Ticket

Neben Sky Go gibt es noch eine weitere Möglichkeit, das Spiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und Bayern München im LIVE-STREAM zu schauen. Denn auch mit dem Zusatzangebot Sky Ticket könnt Ihr das Derby heute live miterleben.

Mit diesem Angebot von Sky habt Ihr die Chance, ohne lange Vertragsbindung in den Genuss dieses Spiels zu kommen. Aktuell kostet Sky Ticket 9,99 Euro für einen Monat. Danach zahlt Ihr für das Sport-Angebot monatlich 29,99 Euro. Mehr Informationen bekommt Ihr auf der Sky-Ticket-Website.

1. FC Nürnberg vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen

Wen schickt der 1. FC Nürnberg ins Rennen? Welche elf Top-Spieler stehen für den FC Bayern München in der Startaufstellungen? Wenn die Anfangsformationen beider Teams knapp einer Stunde vor dem Anpfiff veröffentlicht werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle.

1. FC Nürnberg vs. FC Bayern München: Die Bilanz