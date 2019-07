Wer zeigt / überträgt England vs. USA live im TV und im LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung des Halbfinales der Frauen-WM 2019

Wer zieht ins Finale der Frauen-WM ein? Goal erklärt, wer die Partie zwischen England und den USA im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Für wen geht die bislang erfolgreiche Reise bei der Frauen-WM weiter? Wer darf den Einzug ins Finale feiern und kommt seinem Traum vom WM-Titel damit einen Schritt näher? Im Halbfinale treffen am Dienstag und die USA aufeinander. Anstoß ist um 21 Uhr im französischen Lyon.

Fünf Spiele, fünf Siege: Das ist die Bilanz der beiden Teams. England hatte sich im Viertelfinale mit einem 3:0 gegen durchgesetzt, die Tore erzielten Jill Scott (3.), Ellen White (40.) und Lucy Bronze (57.). Für die USA traf beim 2:1 gegen Megan Rapinoe doppelt.

England oder die USA - wer löst das Ticket fürs Finale der Frauen-WM? In diesem Artikel verraten wir Euch, wer das Halbfinale live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

England gegen die USA: Das Halbfinale der Frauen-WM in der Übersicht

Duell England vs. USA Datum Dienstag, 2. Juli 2019 || 21 Uhr Ort Groupama Stadium, Lyon (Frankreich) Zuschauer 59.190 Plätze

Wer zeigt / überträgt England gegen die USA im LIVE-STREAM?

In hat sich neben den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF auch DAZN die Rechte an der Frauen-WM gesichert. Während sich ARD und ZDF bisher auf die TV-Übertragungen konzentriert haben, zeigt DAZN ausgewählte Begegnungen des Turniers im LIVE-STREAM. Wie Ihr das Halbfinale zwischen England und den USA live im Stream verfolgen könnt, verraten wir Euch in diesem Abschnitt.

DAZN zeigt / überträgt England vs. USA im LIVE-STREAM

DAZN ist bekannt für sein breites Angebot an LIVE-STREAMS. Auch in diesem Sommer hat sich der Streamingdienst wieder die Rechte an einigen großen Fußballturnieren gesichert - darunter auch die an der Fußball-WM der Frauen. Somit wird auch England vs. USA am Dienstag live und in voller Länge im LIVE-STREAM übertragen.

Bereits wenige Minuten vor dem Anstoß, der um 21 Uhr erfolgen soll, geht DAZN auf Sendung und versorgt Euch mit allen wichtigen Fakten zur Frauen-WM. Sobald der Ball in Lyon rollt, begleiten Euch Kommentator Nico Seepe und Expertin Nicole Rolser, die bei den FC Bayern Frauen unter Vertrag steht, durch den Abend.

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, müsst Ihr jedoch DAZN-Abonnent sein. Mit dem kostenlosen Probemonat könnt Ihr das Programm des Streamingdienstes aber zunächst vier Wochen nach Belieben testen und somit auch die heiße Phase der Frauen-WM kostenlos in voller Länge im LIVE-STREAM genießen.

Doch das ist längst nicht alles, denn DAZN hat diesen Sommer auch die Copa America, den Afrika-Cup sowie den Gold-Cup im Angebot. Welche Streams in den nächsten Tagen und Wochen für Euch geplant sind, erfahrt Ihr in einer stets aktuellen Übersicht auf unserer Seite.

Hat Euch das DAZN-Programm während Eures Probemonats überzeugt, zahlt Ihr danach 9,99 Euro im Monat und könnt Euch dafür nicht nur die Bundesliga-Highlights, sondern auch die Spiele der Serie A, Ligue 1 und LaLiga sowie die Begegnungen der Champions League und Europa League ansehen.

Die LIVE-STREAMS von DAZN könnt Ihr auf fast allen mobilen Geräten abrufen. Auch auf Eurem Smart-TV lassen sich die Übertragungen von DAZN genießen. Dafür müsst Ihr lediglich die kostenlose DAZN-App herunterladen, die unter den folgenden Links zum Download angeboten wird: