Wer zeigt / überträgt Deutschland U21 vs. Rumänien U21 live im TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der U21-EM

Goal verrät Euch, wer das Halbfinalduell bei der U21-EM zwischen Deutschland U21 und Rumänien U21 live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Wer löst das Ticket für das Finale der U21-Europameisterschaft? Im ersten Halbfinale duellieren sich die U21-Nationalmannschaften von Deutschland und Rumänien. Die Partie findet am Donnerstagabend um 18 Uhr im italienischen Bologna statt.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist auf dem besten Wege, den EM-Titel zu verteidigen. Nach 2009 und 2017 könnten die DFB-Junioren in diesem Jahr bereits zum dritten Mal Europameister werden. Dafür legte die Mannschaft von U21-Bundestrainer Stefan Kuntz mit dem Gruppensieg vor der Konkurrenz aus Dänemark, Österreich und Serbien den Grundstein.

Mit dem Halbfinaleinzug hat die deutsche Junioren-Nationalmannschaft zudem die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio perfekt gemacht - zwei auf einen Schlag. Diesen Umstand feierten Jonathan Tah, Benjamin Henrichs, Luca Waldschmidt und Co. nach dem letzten Gruppenspiel gegen Österreich bereits ausgelassen im Mannschaftsbus.

U21 vs. Rumänien U21 - Der Sieger des ersten Halbfinales trifft im Endspiel auf den Sieger der Partie zwischen Spanien und Frankreich. Das Finale findet am kommenden Sonntag, 30. Juni, um 20.45 Uhr in Udine statt.

Wer zieht ins Finale der ein - Deutschland oder Rumänien? Wir verraten Euch in diesem Artikel verraten wir Euch, wer das Halbfinale der U21-EM Ihr live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Deutschland U21 vs. Rumänien U21: Das Halbfinale der U21-EM im Detail

Wer zeigt / überträgt Deutschland U21 vs. Rumänien U21 live im TV?

2019 ist das Jahr zwischen der Weltmeisterschaft in und der gesamteuropäischen Europameisterschaft 2020. Dennoch müssen die Fußballfans auch in diesem Sommer auf kein großes Turnier verzichten: Die U21-Europameisterschaft geht in die heiße Phase und Deutschland spielt um den Titel. Kein Wunder, die DFB-Junioren begeistern mit teils überragendem Fußball und wecken das Interesse von zahlreichen Zuschauern. Doch wird das Halbfinale gegen die U21-Nationalmannschaft von Rumänien live im TV übertragen? In diesem Abschnitt verraten wir es Euch.

Welche Sender zeigen / übertragen die U21-EM live im TV?

Gleich drei Sender haben sich die Übertragungsrechte an der Europameisterschaft der U21-Junioren gesichert. Sowohl die ARD und das ZDF als auch Sport 1 übertragen ausgewählte Spiele des Turniers. Die ARD und das ZDF zeigen dabei alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft live im Free-TV. Beide Sender teilen sich die Übertagungen untereinander auf und wechseln sich bei der Live-Berichterstattung über die DFB-Junioren ab.

Sport 1 zeigt dagegen ausgewählte Spiele anderer Nationen ohne deutsche Beteiligung im Free-TV. Sollte die deutsche Nationalmannschaft nicht ins Endspiel einziehen, würde das EM-Finale der U21-Junioren live und in voller Länge bei Sport 1 laufen.

ZDF zeigt / überträgt Deutschland U21 vs. Rumänien U21 live im Free-TV

Wie bereits erwähnt, haben sich die ARD und das ZDF die Rechte an den Übertragungen der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der EM gesichert. Am Donnerstagabend ist der Sender aus Mainz im Einsatz. Das ZDF zeigt / überträgt das Halbfinale zwischen Deutschland U21 und Rumänien U21 live und in voller Länge im Free-TV.

Bereits vor dem Anpfiff, der um 18 Uhr erfolgen wird, geht das ZDF auf Sendung. Pünktlich mit dem Anstoß geht es dann rein ins Stadion und Ihr verpasst im ZDF keine Sekunde im Kampf um das erste Finalticket bei der U21-EM.

Zeigt / überträgt ARD Deutschland U21 vs. Rumänien U21 live im TV?

Überträgt das ZDF, hat die ARD Sendepause. Da das Halbfinale der U21-EM der DFB-Junioren im ZDF zu sehen ist, zeigt Das Erste das Aufeinandertreffen zwischen Deutschland U21 und Rumänien U21 nicht live im TV. Stattdessen würde ein mögliches Finale, welches am kommenden Sonntag um 20.45 Uhr stattfindet, mit Beteiligung der deutschen U21-Nationalmannschaft wieder in der ARD zu sehen sein.

Zeigt / überträgt Sport 1 Deutschland U21 vs. Rumänien U21 live im TV?

Das ist nicht der Fall. Sport 1 hat sich ausschließlich die Übertragungsrechte an ausgewählten Spielen ohne deutsche Beteiligung bei dieser U21-EM gesichert. Demnach wird Deutschland U21 vs. Rumänien U21 nicht live bei Sport 1 gezeigt.

Der Sportsender aus Ismaning bei München überträgt stattdessen das zweite Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich. Anstoß der Partie ist am Donnerstagabend um 21 Uhr. Ein Finale würde Sport 1 dagegen nur übertragen, wenn es die deutsche Nationalmannschaft nicht ins Endspiel schafft.

Wer zeigt / überträgt Deutschland U21 vs. Rumänien U21 im LIVE-STREAM?

Neben der TV-Übertragung im ZDF gibt es noch eine weitere Option, das Halbfinale zwischen Deutschland U21 und Rumänien U21 live zu verfolgen. Die Partie wird zusätzlich im LIVE-STREAM im Internet übertragen. Welchen Ihr dafür nutzen müsst, verraten wir Euch in diesem Abschnitt.

ZDF zeigt / überträgt Deutschland U21 vs. Rumänien U21 im LIVE-STREAM

In puncto Live-Fußball am Donnerstagabend ist das ZDF Eure erste Anlaufstelle. Der Sender überträgt die Partie nicht nur live im Free-TV, sondern auch im Internet. Das ZDF zeigt Deutschland U21 vs. Rumänien U21 in voller Länge im kostenlosen LIVE-STREAM.

Um den Stream des ZDF nutzen zu können, ist kein Abonnement und keine Anmeldung erforderlich. Ihr benötigt lediglich einen Internetbrowser, mit welchem Ihr www.zdf.de aufrufen könnt, und eine stabile Internetverbindung. Wollt Ihr den LIVE-STREAM zu Deutschland U21 vs. Rumänien U21 lieber auf Euren mobilen Geräten schauen, solltet Ihr Euch die kostenlose ZDF-App in den gängigen App-Stores (Google-Play-Store, iTunes-Store etc.) herunterladen.

Zeigen / übertragen die ARD oder Sport 1 Deutschland U21 vs. Rumänien U21 im LIVE-STREAM?

Nein, das ist nicht der Fall. Der LIVE-STREAM des ZDF ist Eure einzige Möglichkeit, das Halbfinale der U21-EM im Internet zu verfolgen. Weder die ARD noch Sport 1 zeigen / übertragen Deutschland U21 vs. Rumänien U21 im LIVE-STREAM.

Stattdessen könnt Ihr Euch bei beiden Sendern zwei Termine vormerken: Sport 1 überträgt das zweite Halbfinale zwischen und zusätzlich zum TV-Programm auch im LIVE-STREAM. Ebenfalls würde ein Finale ohne deutsche Beteiligung sowohl live im TV als auch im LIVE-STREAM auf www.sport1.de zu sehen sein.

Dagegen läuft das Finale der U21-EM in der ARD, sollte es die deutsche U21-Nationalmannschaft ins Endspiel schaffen. Dann überträgt Das Erste die Partie um Europas U21-Krone live im TV und im kostenlosen LIVE-STREAM im Internet.

Zeigt / überträgt DAZN Deutschland U21 vs. Rumänien U21 im LIVE-STREAM?

Normalerweise ist DAZN die Nummer eins in Sachen LIVE-STREAM. Der Streamingdienst aus Ismaning bei München ist bekannt für die Übertragung des europäischen und weltweiten Spitzenfußballs. Doch die U21-EM findet im Übertragungspaket keinen Platz. Somit zeigt DAZN Deutschland U21 vs. Rumänien U21 auch nicht im LIVE-STREAM.

Die DAZN-Nutzer müssen sich dennoch auf keine langweilige Sommerpause einstellen. Viele große Turniere warten auf Euch! DAZN überträgt sowohl die Frauenfußball-Weltmeisterschaft als auch die Copa America, den CONCACAF Gold-Cup und den Afrika-Cup. Und das Beste? Sichert Ihr Euch jetzt einen kostenlosen Gratismonat von DAZN, könnt Ihr alle Wettbewerbe live und völlig kostenlos genießen.

Wie das geht? Ganz einfach. Falls Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abonnements seid, könnt Ihr schnell und einfach einen kostenlosen Probemonat bei DAZN abschließen und die Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang gratis testen. Welche LIVE-STREAMS DAZN in den kommenden Wochen zeigt, haben wir Euch in unserem Übersichtsartikel zusammengestellt.

Haben Euch die vier Wochen des Gratismonats überzeugt, zahlt Ihr im Anschluss 9,99 Euro monatlich, könnt das Abo jederzeit monatlich kündigen und DAZN auf nahezu allen Geräten nutzen. Auf Eurem Laptop oder Computer findet Ihr DAZN in Eurem Internetbrowser unter www.dazn.de. Falls Ihr den Streamingdienst lieber auf Eurem Handy, Tablet oder Smart-TV nutzen wollt, ladet Ihr Euch die kostenlose DAZN einfach aus dem Downloadportal Eurer Wahl herunter:

Wer zeigt / überträgt Deutschland U21 vs. Rumänien U21? Die Übertragung des U21-EM-Halbfinales im Überblick