Wo läuft Ingolstadt vs. Dynamo Dresden heute im TV und Live Stream? Die Übertragung der 3. Liga am Sonntag

In der 3. Liga stehen am heutigen Sonntag (4. Februar) weitere Partien des 24. Spieltags an. Dabei hat unter anderem der FC Ingolstadt den Tabellenzweiten Dynamo Dresden zu Gast.

Die Partie wird um 13.30 Uhr angepfiffen und live bei MagentaSport übertragen. Um Ingolstadt vs. Dresden dort schauen zu können, benötigt man ein Abonnement. Alle Informationen dazu erhaltet Ihr über den Link direkt über diesem Absatz. Eine Übertragung des Spiels im Free-TV gibt es nicht.

GOAL hat im Folgenden nun weitere Infos zum Duell zwischen Ingolstadt und Dresden für Euch.

FC Ingolstadt vs. Dynamo Dresden heute live: Wann beginnt das Spiel?

Spiel FC Ingolstadt vs. Dynamo Dresden Wettbewerb 3. Liga, 24. Spieltag Datum Sonntag, 4. Februar 2024 Uhrzeit 13.30 Uhr Ort Audi-Sportpark, Ingolstadt

Die 3. Liga im TV und STREAM schauen

Die News vor dem Spiel

News zum FC Ingolstadt

Ingolstadt hat nur eines der letzten zehn Ligaspiele verloren und darf sich weiterhin Hoffnungen auf die Rückkehr in die 2. Bundesliga machen.

Aktuell ist der FCI Tabellensechster, würde mit einem Sieg heute aber vorerst auf Platz vier springen und den Rückstand auf Relegationsrang drei auf zwei Punkte verkürzen.

Zuletzt tankte Ingolstadt mit einem 2:0-Sieg in Saarbrücken Selbstvertrauen.

News zu Dynamo Dresden

Dresden hat zuletzt zuhause etwas geschwächelt. Drei der letzten vier Heimspiele gingen verloren, vergangene Woche unterlag Dynamo der zweiten Mannschaft des BVB mit 1:2.

Auf fremdem Platz lief es jüngst aber gut, die vergangenen drei Auswärtsspiele gewann Dresden allesamt. Um im Aufstiegskampf weiterhin sehr gute Karten zu haben, wäre ein weiterer Dreier heute in Ingolstadt sehr wichtig.

Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute? Der direkte Vergleich zwischen Ingolstadt und Dynamo Dresden

Duelle insgesamt 19 Siege Ingolstadt 6 Siege Dresden 6 Unentschieden 7 Letztes Duell Dresden - Ingolstadt 2:0 (3. Liga, 2. September 2023)

Nützliche Links zum Spiel