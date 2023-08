Wende im Poker um João Cancelo: Transfer zum FC Barcelona wohl vor Abschluss

João Cancelo kam bei Manchester City zuletzt nicht über die Reservistenrolle hinaus. Nun steht der Portugiese vor einem Wechsel zum FC Barcelona.

WAS IST PASSIERT? João Cancelo von Manchester City steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum FC Barcelona. Dies berichtet der Transferexperte Fabrizio Romano.

WAS IST DER HINTERGRUND? Cancelo steht schon länger auf dem Wunschzettel von Barça.

Zuletzt deutete einiges darauf hin, dass der 29-Jährige per Leihe wechselt. Allerdings soll Barcelona eine Kaufoption haben. Der Klub warte nun wegen der Financial-Fairplay-Regeln auf grünes Licht der Verantwortlichen. Der Verteidiger spielte unter Pep Guardiola zuletzt keine große Rolle mehr in Manchester und kam für City in dieser Saison zu noch keinem Pflichtspieleinsatz.

