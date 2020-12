FC Bayern München: Hansi Flick nimmt Welttrainer-Wahl "sportlich"

Jürgen Klopp hat - für viele überraschend - die Wahl zum Welttrainer gewonnen. Bayern-Coach Hansi Flick nimmt es jedoch gelassen.

Hansi Flick nimmt die "Niederlage" bei der FIFA-Trainerwahl gegen Jürgen Klopp "sportlich". Das Triple mit Bayern München zähle für ihn wegen der damit verbundenen Emotionen ohnehin "so viel mehr", sagte der Coach von Bayern München am Freitag. Flick hatte am Donnerstagabend hinter Titelverteidiger Klopp (FC Liverpool) Rang zwei belegt.

"Natürlich war man gestern ein bisschen enttäuscht. Wenn man in den Top 3 ist, will man gewinnen, wir sind eine Leistungsgesellschaft", sagte Flick: "Kloppo hat den Titel mit seinem Team sicher auch verdient - genauso wie mein Trainerteam." Es tue ihm leid, dass sein Staff "nicht belohnt wird, aber die Wahl muss man akzeptieren".

Jogi Löw: "Hätte es Hansi Flick gegönnt"

Auch Bundestrainer Joachim Löw, der einst gemeinsam mit Hansi Flick beim DFB-Team tätig war, zeigte sich überrascht von der Wahl: "Jürgen Klopp, der ein hervorragender Trainer-Kollege ist und dem ich zu seiner Wahl zum Welttrainer herzlich gratuliere, wird mir sicher nachsehen, dass ich diese Auszeichnung diesmal auch Hansi Flick gegönnt und gewünscht hätte", so der Bundestrainer.

Robert Lewandowski sicherte sich derweil vor Cristiano Ronaldo und Lionel Messi den Titel des Weltfußballers.