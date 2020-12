The Best FIFA Football Awards: Lewandowski setzt sich die Krone auf - die Weltfußballerwahl 2020 im TICKER zum Nachlesen

Lewandowski hat sich am Donnerstag vor Messi und Ronaldo zum Weltfußballer gekrönt. Goal begleitete die gesamte Preisverleihung im LIVE-TICKER.

In der FIFA-Zentrale in Zürich wurden am Donnerstag in einem virtuellen Event die "The Best FIFA Football Awards 2020" verliehen. Auf dem Programm standen sieben Auszeichnungen im Männer- und Frauenfußball, darunter die Ehrung des Weltfußballers und der Weltfußballerin. Goal begleitete die gesamte Preisverleihung im LIVE-TICKER.

Neben den Kapitänen*innen und Trainer*innen der Nationalmannschaften sowie mehr als 200 Journalisten*innen konnten auch die Fans in einer Online-Abstimmung darüber entscheiden, welche Spieler*innen mit einer individuellen Auszeichnung bedacht werden sollen. Am 11. Dezember verkündete die FIFA die letzten drei Kandidaten*innen jeder Kategorie.

Neben dem Weltfußballer und der Weltfußballerin wurden auch der Welttorhüter und die Welttorhüterin des Jahres ausgezeichnet, zudem wurde bei den besten Trainern*innen in Männer- und Frauenfußball unterteilt. Zusätzlich wurden auch der Puskas-Award für das schönste Tor des Jahres sowie der FIFA-Fan-Preis und der FIFA-Fairplay-Award vergeben.

AUSZEICHNUNG LISTE DER GEWINNER*INNEN FIFA-Weltfußballer Robert Lewandowski (FC Bayern) FIFA-Weltfußballerin Lucy Bronze ( ) Welttorhüter des Jahres Manuel Neuer (FC Bayern) Welttorhüterin des Jahres Sarah Bouhaddi ( ) Welttrainer des Jahres (Männerfußball) Jürgen Klopp ( ) Welttrainer*in des Jahres (Frauenfußball) Sarina Wiegman ( ) FIFA Puskas Award Heung-min Son ( )

Mit diesen Worten beenden die Moderatoren die Veranstaltung. Auch ich verabschiede mich für heute und wünsche Euch noch einen schönen Abend. Bleibt gesund!

20.40 Uhr | Im Gespräch mit Infantino wird Lewandowski emotional: "Es ist ein großer Tag für mich, aber auch für meinen Verein. Dieser Preis gehört auch meinen Kollegen und meinem Coach. Es ist ein unglaubliches Gefühl", so der 32-Jährige.

20.38 Uhr | In einer Live-Schalte überreicht FIFA-Präsident Gianni Infantino dem Gewinner die Trophäe: Bayern-Stürmer Lewandowski, der sich aktuell wohl in der besten Form seines Lebens befindet, setzt sich gegen Messi und Ronaldo durch!

20.35 Uhr | Wer wird FIFA-Weltfußballer des Jahres? Nominiert sind Robert Lewandowski vom FC Bayern, Lionel Messi vom und Cristiano Ronaldo von .

20.30 Uhr | Bronze, die in der vergangenen Saison mit Olympique Lyon die gewonnen hatte, triumphiert.

20.28 Uhr | Bei den Frauen sind Lucy Bronze (Manchester City), Pernille Harder ( ) und Wendie Renard (Olympique Lyon) nominiert.

20.25 Uhr | Es folgen die Kategorien, auf die alle mit Spannung gewartet haben: Die Auszeichnung der Weltfußballerin und des Weltfußballers.

20.13 Uhr | Nun erinnert die FIFA nochmals an die beiden verstorbenen Fußball-Legenden Diego Maradona und Paolo Rossi.

20.07 Uhr | Sergio Ramos ist live aus Madrid zugeschaltet - und freut sich darüber, erneut in der FIFA FIFPRO World 11 vertreten zu sein: "Es bedeutet mir sehr viel, denn es ist das Resultat harter Arbeit", so der 34-Jährige: "Jeder, der in diesem Team ist, hat es verdient."

20.04 Uhr | Folgende elf Spieler bilden die FIFA FIFPRO World 11 der Männer: Alisson - Alexander-Arnold, van Dijk, Ramos, Davies - Kimmich, de Bruyne, Thiago - Messi, Lewandowski, Ronaldo.

20.01 Uhr | Eine Spielerin aus der Frauen- sucht man in der FIFA FIFPRO World 11 vergeblich, auch von einer deutsche Nationalspielerin fehlt jede Spur. Dafür ist Pernille Harder (FC Chelsea) vertreten, die bis letzte Saison für den gespielt hat.

19.59 Uhr | Hier kommt FIFA FIFPRO World 11 der Frauen: Endler - Bronze, Renard, Bright - Heath, Boquete, Bonansea, Rapinoe - Cascarino, Miedema, Harder.

19.54 Uhr | Es folgt die nächste Kategorie: Die FIFA FIFPRO World 11. Zuerst sind die Frauen, anschließend die Männer an der Reihe.

19.52 Uhr | Christine Sinclair wird als neue Rekordtorschützin geehrt. Sie hat für Kanada insgesamt 186 Tore geschossen und damit Abby Wambach aus den USA abgelöst.

19.49 Uhr | Marivaldo Francisco Da Silva wird mit dem Fan-Award ausgezeichnet. Er war die 60 Kilometer, die zwischen seinem Wohnort und dem Stadion seines Lieblingsvereins Recife liegen, zu Fuß gelaufen.

19.45 Uhr | Mattia Agnese aus gewinnt den FIFA-Fairplay-Award. Er hat einem Gegenspieler, der auf dem Platz das Bewusstsein verloren hatte, durch schnelle Hilfe das Leben gerettet.

19.40 Uhr | Bayern-Trainer Hansi Flick, der den deutschen Rekordmeister in der abgelaufenen Saison zum Triple geführt hatte, ist somit ebenso leer ausgegangen wie Marcelo Bielsa von .

19.37 Uhr | Jürgen Klopp, der den FC Liverpool in der vergangenen Saison zur englischen Meisterschaft geführt hatte, ist Welttrainer des Jahres - und bei seiner Einblendung selbst überrascht.

19.35 Uhr | Damit hat sich die niederländische Nationaltrainerin gegen Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyon) und Emma Hayes (FC Chelsea) durchgesetzt.

19.32 Uhr | Der ehemalige Arsenal-Trainer Arsene Wenger darf die Gewinnerin der nächsten Kategorie verkünden: Sarina Wiegman darf sich neue Welttrainerin im Frauenfußball nennen!

19.30 Uhr | "Eigentlich wollte ich damals erst abspielen, aber es war keiner frei. Und wenig später war ich auf einmal vor dem Tor", sagt Son: "Ich habe erst nach dem Spiel realisiert, dass das Tor besonders war."

19.27 Uhr | Mit seinem Treffer gegen den am 07. Dezember 2019 sichert sich Tottenhams Angreifer Heung-min Son den begehrten Puskas-Award. Die anderen beiden Finalisten waren Giorgian De Arrascaeta (Flamengo Rio de Janeiro) und Luis Suarez ( ).

19.23 Uhr | "Es war eines meiner besten Jahre. Unglaublich, was wir 2020 erreicht haben, insbesondere mit dem Sieg in der Champions League. Es ist ohne die Fans eine harte Zeit für uns alle, aber wir haben eine großartige Mentalität und spielen für unsere Fans", so Neuer.

19.20 Uhr | Ebenso wie Bouhaddi gewann auch Neuer in der letzten Saison die Champions League - und wird deshalb als bester Torhüter des Jahres ausgezeichnet.

19.18 Uhr | Nun sind die Männer an der Reihe: Manuel Neuer vom FC Bayern, Jan Oblak von Atletico Madrid und Alisson Becker vom FC Liverpool dürfen sich Hoffnungen machen.

19.15 Uhr | Bouhaddi sichert sich die Auszeichnung zur FIFA-Welttorhüterin!

19.12 Uhr | Es folgt die erste Kategorie des Abends: Wer wird die beste Torhüterin? Nominiert sind Sarah Bouhaddi von Olympique Lyon, Christiane Endler von und Alyssa Naeher von den Chicago Red Stars.

19.07 Uhr | FIFA-Präsident Gianni Infantino dankt in seiner Eröffnungsrede allen Helfern im Kampf gegen das Coronavirus und gedenkt den Fußball-Legenden Diego Maradona und Paolo Rossi, die kürzlich verstorben sind.

19 Uhr | Die Übertragung aus der FIFA-Zentrale in Zürich hat begonnen. Reshmin Chowdhury und Ruud Gullit begrüßen die Zuschauer.

vor Beginn | Hiermit begrüße ich Euch zum LIVE-TICKER der The Best FIFA Football Awards 2020". Aufgrund der Corona-Pandemie kann die Verleihung in diesem Jahr leider nur virtuell stattfinden. Trotzdem erwartet uns ein umfangreiches Programm, denn elf Preise sollen an diesem Abend verliehen werden.

Die nominierten Kandidaten*innen für die The Best FIFA Football Awards 2020

AUSZEICHNUNG DIE LISTE DER NOMINIERTEN FIFA-Weltfußballer Robert Lewandowski (FC Bayern), Lionel Messi (FC Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) FIFA-Weltfußballerin Lucy Bronze (Manchester City), Pernille Harder (FC Chelsea), Wendie Renard (Olympique Lyon) Welttorhüter des Jahres Manuel Neuer (FC Bayern), Jan Oblak (Atletico Madrid), Alisson Becker (FC Liverpool) Welttorhüterin des Jahres Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon), Christiane Endler (Paris Saint-Germain), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars) Welttrainer des Jahres (Männerfußball) Marcelo Bielsa (Leeds United), Hansi Flick (FC Bayern), Jürgen Klopp (FC Liverpool) Welttrainer*in des Jahres (Frauenfußball) Emma Hayes (FC Chelsea), Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyon), Sarina Wiegman (Niederlande) FIFA Puskas Award Giorgian De Arrascaeta (Ceara SC - CR Flamengo), Heung-min Son (Tottenham Hotspur - FC Burnley), Luis Suarez (FC Barcelona - RCD Mallorca)

Krönt sich Robert Lewandowski zum Weltfußballer? Der SID-Vorbericht zu den FIFA The Best Awards

Lothar Matthäus brachte es nach der nächsten Torgala von Robert Lewandowski auf den Punkt. "Er ist der kompletteste Spieler auf diesem Planeten. Wenn das nicht hinhauen sollte, glaube ich der FIFA gar nichts mehr. Mehr wie er kannst du nicht machen", sagte der Rekordnationalspieler bei Sky mit Blick auf die Wahl des Weltfußballers am Abend (19.00 Uhr). Die Superstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo sind die Konkurrenten von Lewandowski.

Als ob er noch einmal Werbung für sich machen wollte, unterstrich der 32 Jahre alte Pole beim mühevollen 2:1 (1:1) im Bundesliga-Spitzenspiel gegen den VfL Wolfsburg seine Weltklasse und seinen immensen Wert für Triple-Sieger Bayern München. Die frühe Führung durch Maximilian Philipp (5.) glich Lewandowski Sekunden vor der Pause (45.+1) aus, kurz nach dem Wechsel besorgte er den Siegtreffer (50.).

Bild: Getty Images

Es waren seine Bundesligatore 250 und 251 im 332. Spiel, nur Klaus Fischer (268) und Gerd Müller (365) waren bisher treffsicherer. 15-mal hat der Stürmer in dieser Saison bereits in der Liga getroffen, 18 Pflichtspieltreffer in 17 Spielen sind es insgesamt schon wieder.

Er freue sich sehr, "zwei Tore, drei Punkte", sagte der Torjäger lapidar. Und die FIFA-Wahl? "Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht soviel darüber nachgedacht, ich habe an das Spiel gedacht", ergänzte er. Jetzt habe er ein bisschen mehr Zeit, "an die Awards zu denken. Aber alles ganz easy, ich habe keinen Druck."

