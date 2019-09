Offiziell: Jürgen Klopp ist Welttrainer des Jahres 2019

Die Auszeichnung für den Welttrainer des Jahres 2019 geht nach England - das war schon vorher klar. Jürgen Klopp schnappt sich den Preis in Mailand.

Jürgen Klopp vom ist in Mailand am Montag mit der Auszeichnung "Welttrainer des Jahres" geehrt worden. Bei der vom Weltfußballverband FIFA ausgerichteten Gala in erhielt er den Preis und setzte sich gegen Pep Guardiola ( ) und Mauricio Pochettino ( ) durch.

Bei der Abstimmung zählten die Stimmen der Kapitäne und Trainer der Nationalmannschaften genauso wie die von Online-Nutzern und mehr als 200 Medienvertretern.

Während Guardiola mit Manchester City in den Titel mit einer Rekord-Punktzahl holte, sicherte sich Jürgen Klopp mit den Reds den langersehnten Titel in der . Im Finale setzte sich Pool gegen das von Mauricio Pochettino trainierte Team aus Tottenham mit 2:0 durch.