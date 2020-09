Weißrussland gegen Albanien heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Nations League übertragen

Imago Images / Action Plus

Imago Images / Action Plus

Die Nations League geht wieder los! Weißrussland trifft auf Albanien. Goal erklärt, wo das Spiel live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Weißrussland empfängt in der Nations League Liga C, Gruppe 4. Die Partie wird um 20.45 Uhr angepfiffen.

In Gruppe 4 kämpfen neben Belarus und Albanien auch Kasachstan und Litauen um den Aufstieg in Liga C und die Qualifikation zur Europameisterschaft. Die wurde als Wettbewerb eingeführt, um die eigentlichen Freundschaftsspiele spannender zu machen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Weißrussland gegen Albanien heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams!

Mehr Teams

Weißrussland gegen Albanien heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : UEFA Nations League

: UEFA Nations League Datum : Freitag, 04. September 2020

: Freitag, 04. September 2020 Uhrzeit : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Ort: Stadyen Dynama

Weißrussland gegen Albanien heute live im TV und LIVE-STREAM: Wird die Partie im TV übertragen?

Vorab gibt es für alle Fußballfans leider schlechte Nachrichten: Kein Spiel der Nations League wird live im Free- oder Pay-TV übertragen. Eine Ausnahme ist die deutsche Nationalmannschaft. Aber alle anderen Partien gibt es nur über den Streaminganbieter DAZN zu sehen.

Weißrussland gegen Albanien heute live im LIVE-STREAM

DAZN geht ab 20.45 Uhr auf Sendung und zeigt die Partie über die volle Länge! Wer Neukunde bei DAZN ist, der kann das Spiel sogar kostenlos sehen, denn DAZN schenkt Euch den ersten Monat des Abonnements!

Weißrussland gegen Albanien heute live im LIVE-STREAM sehen: So geht’s

Über diesen Link kommt Ihr direkt zur Übertragung. Wer DAZN abonniert hat, der lädt sich am besten auch die App dazu herunter. Die DAZN-App ist kompatibel für diverse mobile Endgeräte.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der App

Ihr besitzt einen Smart-TV? Geil, dort ist die App schon vorinstalliert, viel Spaß beim Schauen!

Quelle: Imago Images / Action Plus

Weißrussland gegen Albanien heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Ihr habt am Freitagabend keine Zeit? Dann könnt Ihr Euch die Highlights der Nations League auf DAZN anschauen!

Im September geht auf DAZN die Post ab, jeden Tag gibt es interessante Liveübertragungen. Hier ist nur eine kleine Auswahl an Events, die DAZN streamen wird: , , La Liga, , NFL, NHL, NBA, MLB, Boxen, Darts, oder Tennis.

Nach dem Probemonat kostet das Portal 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahr. DAZN ist jederzeit kündbar.

Weißrussland gegen Albanien heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden!

Weißrussland gegen Albanien heute live im TV und LIVE-STREAM: Der Ticker von Goal

Wer unterwegs ist, aber trotzdem die aktuellen Ergebnisse der Nations League erfahren möchte, der kommt über diesen Link zum kostenlosen Ticker von Goal!

Weißrussland gegen Albanien heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich